Dacia Zen: protezione e valore per le tue auto fino a 7 anni

Dacia prosegue il suo cammino verso il consolidamento nel mercato europeo e italiano. Un successo testimoniato dal fatto che Sandero è stata l’auto più venduta in Europa nel 2024. Ma non è tutto. Il 2024 è stato anche l’anno migliore per Dacia in Italia dal 2006, con 99.371 veicoli consegnati. Merito della sua filosofia “Value for Money”, che continua a conquistare sempre più clienti grazie a un’offerta di modelli pratici e accessibili. Dacia punta a rendere l’acquisto dei suoi veicoli ancora più vantaggioso attraverso il Programma Zen. Questo garantisce una protezione meccanica fino a sette anni. Un servizio che riflette pienamente il valore che la società attribuisce all’affidabilità e alla soddisfazione della propria clientela. Dacia Zen infatti non è solo un programma di garanzia, ma una vera e propria filosofia che offre tranquillità a lungo termine. Chi sceglie questo programma ha la certezza di un’assistenza continua senza sorprese. Inoltre, con esso, si ha la possibilità di estendere la protezione a tutte le componenti meccaniche, garantendo così una maggiore durabilità dell’auto.

Dacia Zen: protezione senza costi extra, per anni di serenità

Il Programma Dacia Zen, lanciato circa un anno fa in Italia, si è già rivelato un successo, con 50.000 attivazioni sui veicoli dei clienti. Qual è il suo punto di forza? L’assenza di costi aggiuntivi per chi rispetta le scadenze di manutenzione. Basta effettuare il tagliando annuale presso la rete autorizzata Dacia, e la copertura sulle parti meccaniche continua oltre la garanzia convenzionale. Dacia Zen ha una durata di 12 mesi o 30.000 km, ma è rinnovabile di anno in anno, fino al sesto anno o 120.000 km. In pratica, con il programma Zen, il veicolo può essere protetto fino al settimo anno di vita o 150.000 km di percorrenza. Questo programma è anche trasferibile in caso di vendita del veicolo, mantenendo inalterate le condizioni originali. Non è forse un vantaggio unico nel suo genere? Per chi cerca una vettura affidabile, protetta nel tempo e senza costi nascosti, Dacia Zen sembra essere la risposta perfetta.