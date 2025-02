Apple AirPods 4: il prezzo AMAZON è da URLO

Le Apple AirPods 4 sono tra le cuffiette più richieste e desiderate dal pubblico, un prodotto di ottima qualità, che vive una nuova giovinezza grazie ad un ecosistema, quello di Apple, sempre in crescita e pronto a fare la differenza con una interoperabilità più unica che rara, praticamente mai vista altrove, o difficilmente replicabile. Gli utenti oggi si ritrovano ad avere la possibilità di raggiungere il massimo livello di risparmio sul loro acquisto, con lo sconto Amazon disponibile.

Il modello attualmente in sconto è l’ultimo disponibile sul mercato, sono le Apple AirPods 4, auricolari bluetooth che effettivamente sono compatibili solo ed esclusivamente con i prodotti dell’azienda di Cupertino, anche se il collegamento avviene direttamente tramite il bluetooth di ultima generazione. Sono realizzate in plastica, di colorazione classica bianca con finitura lucida, non sono cuffiette in-ear, di conseguenza non risultano essere troppo invasive per il consumatore stesso, anche se sono estremamente comode da indossare.

Apple AirPods 4: che sconto su Amazon solo oggi

Pensare di risparmiare sull’acquisto delle Apple Airpods 4 era impensabile fino a poco tempo fa, ma in questi giorni finalmente il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 179 euro per il loro acquisto, con un risparmio di 20 euro sul listino di 199 euro. Siamo consapevoli non essere lo sconto migliore del mondo, ma comunque dovete considerare che parliamo di un prodotto davvero completo e richiesto, cui è molto complesso riuscire ad accedere a prezzo scontato. Ordinatelo collegandovi subito al seguente link.

Come richiesto dall’Unione Europea, la custodia ricarica presenta connettore USB-C, e non più il lighting che ha contraddistinto i prodotti Apple per molti anni, con in aggiunta il supporto alla ricarica wireless, il che porta l’utente a poter posizionare la custodia su una basetta per completare la ricarica.