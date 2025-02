WhatsApp: questo messaggio potrebbe svuotarvi il conto in banca

A quanto pare negli ultimi tempi WhatsApp non è più il social di messaggistica più sicuro che ci sia, la nota piattaforma infatti sta assistendo al diffondersi di una piaga a macchia d’olio che sta colpendo una grande fetta di utenza senza nessun tipo di preavviso, il pericolo di cui si parlando è un volto noto dei rischi digitali, stiamo parlando delle truffe online, nello specifico caso stiamo parlando di un tentativo di inganno perpetrato ai danni degli utenti più vulnerabili, non in grado di riconoscere una truffa quando ce l’hanno davanti agli occhi.

Tale truffa sta circolando anche in Italia e prende forma in un messaggio che arriva dal nulla da un utente sconosciuto, l’obiettivo però rimane sempre lo stesso infatti i truffatori cercano di ottenere con l’inganno dati sensibili della vittima da poter utilizzare per i propri scopi illeciti, ovviamente la refurtiva preferita sono i dati di accesso ai conti bancari per poter procedere a furti direttamente dal conto corrente della vittima con conseguenze gravi e irreversibili.

Ecco tutti i dettagli su come funziona in modo da non cascarci nel caso doveste incappare anche voi in questo tentativo di truffa, decisamente subdolo e pericoloso.

Tutti i dettagli

Questa nuova tipologia di truffa che si diffonde tramite WhatsApp e esordisce tramite un banale messaggio che arriva da un numero non presente nella vostra rubrica, questo numero presenta un prefisso decisamente inutilizzato in Italia e soprattutto non ha nessun tipo di gruppo in condivisione con noi, per di più WhatsApp sottolinea anche il paese di origine di questo numero che nella maggior parte dei casi risulta essere una nazione africana, se doveste riscontrare tutti questi elementi tutti insieme, la cosa migliore da fare è bloccare immediatamente il contatto e ovviamente non rispondere per nessun motivo a qualsiasi domanda, in tal modo impedirete ai truffatori di cercare di estorcere informazioni sensibili con l’inganno, ovviamente cercate di restare informati su tutti i tentativi di truffa più recenti in modo da poterli riconoscere a prima vista.