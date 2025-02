Honor MagicPad 2 è in OFFERTA su Amazon con uno sconto IMPERDIBILE

Acquistare un tablet è oggi molto più facile, grazie ad una promozione che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni permettendo l’acquisto da parte dei consumatori di un Honor MagicPad 2, dispositivo che abbraccia la fascia media della telefonia, portando con sé specifiche tecniche comunque di ottima qualità generale.

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di un display da 12,3 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, che si affida alla tecnologia OLED per innalzare notevolmente il livello qualitativo, mantenendo comunque un refresh rate a 144Hz, utile soprattutto per godere della massima fluidità in fase di utilizzo. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, octa-core che viene completato dalla presenza di una configurazione che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile con l’ausilio di una microSD).

Amazon sconta Honor MagicPad 2 ad un buon prezzo oggi

Honor MagicPad 2 è disponibile su Amazon con uno sconto davvero molto interessante, gli utenti non devono più spendere 499,90 euro per il suo acquisto, ma possono fare affidamento su un coupon del valore di 30 euro, in modo da arrivare a spendere circa 469,90 euro. L’acquisto può essere completato direttamente collegandosi qui.

Il prodotto presenta una batteria molto capiente, parliamo di un device da 10’050 mAh, con possibilità comunque di utilizzarlo per lunghe giornate prima di dover ricorrere alla ricarica con la presa a muro. Il sistema operativo è Android 14, con i servizi Google inclusi, in questo modo avete la certezza di poter utilizzare senza problemi tutte le vostre applicazioni di Google preferite, senza dovervi preoccupare di tutto il resto. Le prestazioni, considerando che parliamo comunque di un device con display da 12,3 pollici, sono più che buone ed allineate con la fascia di prezzo.