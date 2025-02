WhatsApp: un piccolo messaggio ha svuotato migliaia di conti correnti

Se siete soliti utilizzare tutti i giorni la nota piattaforma di messaggistica WhatsApp allora potreste essere incappati anche voi un fenomeno che purtroppo ha preso largamente piede soprattutto negli ultimi mesi, nello specifico il fenomeno in questione è presente dall’alba dei tempi, ma queste nuove modalità con il quale si sta diffondendo sono nuove e sicuramente meno conosciute, stiamo parlando delle truffe online che recentemente hanno esordito anche su WhatsApp, dettaglio che le rende molto più pericolose rispetto alla norma, dal momento che possono colpire virtualmente chiunque.

Tutto ciò sta accadendo a causa di un motivo ben preciso e molto semplice, i truffatori si sono resi conto che utilizzare WhatsApp risulta il mezzo più efficiente per poter contattare molte più persone rispetto agli altri mezzi di comunicazione comuni, la piattaforma di messaggistica istantanee infatti può permettere di scrivere letteralmente a chiunque purché se ne possegga il numero, elemento che al giorno d’oggi non è poi così difficile da reperire grazie grazie a Internet e ai costanti furti di database con all’interno numeri di telefono di tantissime persone.

Di conseguenza, anche qui in Italia il fenomeno sta prendendo largamente piede e sta colpendo tantissime persone, dunque risulta di primaria importanza riuscire a capire di cosa si tratta per poter riconoscere il pericolo senza troppi dubbi.

Il messaggio truffa

Moltissimi denti italiani ci stanno segnalando l’arrivo di uno strano messaggio direttamente nelle loro chat, questo messaggio assume diverse forme ma conserva sostanzialmente l’argomento presente al suo interno, si tratta di una semplice richiesta di tempo per poter scambiare due parole dietro le quali però si cela la truffa vera e propria, riconoscerla però non è troppo difficile, vi basterà prestare attenzione ad alcuni dettagli, oltre l’argomento del messaggio che vi abbiamo appena descritto potete notare la presenza di un numero non salvato in rubrica e con il quale non condividete nessun tipo di gruppo, dettagli a cui potete aggiungere anche un paese di provenienza evidenziato da WhatsApp decisamente inaspettato, nella maggior parte dei casi si tratta di un paese africano.

Di conseguenza, se doveste notare tutti questi elementi, la cosa migliore da fare, ovviamente risulta non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha scritto, in tal modo non correrete nessun tipo di rischio.