Robot aspirapolvere LEFANT M1 in OFFERTA del 55% su Amazon solo OGGI

Sentite la necessità di ricevere un aiuto nelle pulizie domestiche della vostra abitazione? potete fare affidamento direttamente sul robot aspirapolvere di casa Lefant, in particolar modo il modello Lefant M1, un prodotto che combina funzione di aspirazione e di lavaggio delle superfici, con mappatura delle stanze e navigazione precisa, oltre che effettivamente affidabile.

Il prodotto presenta una batteria da 4000mAh, più che sufficiente per raggiungere anche 150 minuti di pulizia continuativa, la quale però presenta funzione di ripresa della pulizia, ovvero l’interruzione e ripresa automatiche, nel caso in cui la carica residua non fosse sufficiente per terminare l’operazione in un’unica passata. Realizzato prevalentemente in plastica, presenta il classico design circolare, con una piccola torretta LiDAR nella parte superiore, che non ne accresce troppo lo spessore.

Robot aspirapolvere Lefant in super sconto su Amazon

Il prezzo del robot aspirapolvere di casa Lefant è fortemente scontato rispetto al suo listino originario di 400 euro, in questo modo il consumatore, grazie alla promozione disponibile su Amazon, si ritrova a poter approfittare di uno sconto del 55%, arrivando così a dover sostenere una spesa finale complessiva di soli 179 euro. L’ordine, che può essere effettuato qui, prevede la consegna a domicilio a costo azzerato, con garanzia di 24 mesi.

Al momento attuale gli utenti possono acquistare questo dispositivo solo nella sua colorazione bianco, senza accessori aggiuntivi, potreste vedere nella pagina linkata poco sopra anche una colorazione Cielo stellato blu, ma si tratta di un device completamente differente, essendo il modello F1P. La potenza di aspirazione del Lefant M1 è di 4000Pa, più che sufficiente per riuscire ad aspirare con qualità qualsiasi superficie o sporcizia, con la massima qualità e precisione, come anche in termini di navigazione e spostamento negli ambienti.