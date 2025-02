Phishing: così la nuova truffa ha fregato migliaia di persone derubandole

La nuova truffa che sta avendo luogo in queste ore è entrata addirittura nel merito del mondo delle assicurazioni RCA per le auto e per i mezzi in generale. Il testo di cui si sta discutendo inviterebbe le persone a sottoscrivere una polizza vantaggiosa a prezzi irrisori, cosa che ovviamente non è vera.

In basso abbiamo riportato il messaggio proprio per aiutare gli utenti a scovare questa truffa, la quale è diventata ormai più pericolosa di tanti altri messaggi che girano da tempo.

Truffa phishing: gli utenti possono cadere sotto i colpi di questo messaggio pericoloso

Tanto per cambiare siamo di nuovo qui a discutere di una truffa che potrebbe portare via soldi e dati agli utenti in brevissimo tempo. Secondo quanto riportato, il testo è arrivato tramite e-mail ma non è l’unico campo nel quale sta agendo. Più persone potrebbero giurare di aver visto lo stesso messaggio anche all’interno di alcune chat di messaggistica istantanea. Nel testo si può capire quanto l’obiettivo dei truffatori sia quello di far credere alle persone di avere modo di ottenere una polizza assicurativa ottimale per le loro spese, su un sito che però non esiste in alcun modo. Ecco quindi il testo completo con tutte le informazioni che i malviventi cercano di inculcare nella mente delle persone:

“Le garanzie aggiuntive te le regaliamo noi

Calcola da qui il preventivo per la tua RC Auto, aggiungi le garanzie giuste per te e acquista entro il 16/02/2025.

Ti attende un cashback in buoni regalo Tantosvago del valore delle garanzie aggiuntive all’RC Auto che hai acquistato e fino ad un massimo di 150€

È facile e risparmi tempo

Fai tutto online oppure via telefono o email

Hai tutta la sicurezza del Gruppo Unipol

Il primo Gruppo assicurativo Italiano nel ramo danni

Ti puoi fidare

Eccellenti recensioni di veri clienti“.