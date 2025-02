Truffa phishing prosciuga i conti correnti: il messaggi è questo qui

Riuscire a lottare contro una truffa era molto più semplice prima, ma oggi è diventato complicatissimo alla luce della grande abitudine dei truffatori. Sta girando infatti in questi giorni un inganno in rete e soprattutto nelle e-mail che sta fregando un po’ tutti. Il problema sta nelle parole usate e nelle fandonie inventate dai truffatori. Oggi addirittura la truffa finge di essere un messaggio di avviso da parte di Microsoft. In basso ci sono tutte le informazioni precise sul tentativo di phishing in questione.

La truffa assume i caratteri di Microsoft, ma l’azienda di Redmond non c’entra praticamente nulla

Stanno continuando ad arrivare diverse problematiche per gli utenti con le truffe che girano in questi giorni. Secondo quanto riportato infatti un inganno avrebbe preso le sembianze del servizio clienti di Microsoft, quando invece non è così. Non c’è nessuno da Microsoft che vi avvisa del vostro account in chiusura, ma si tratta solo di truffatori che stanno cercando di fregarvi. Ecco il testo completo della truffa:

“Account Microsoft

ULTIMA NOTIFICA: Il tuo account sarà chiuso presto

Le seguenti informazioni di sicurezza sono state recentemente aggiunte a un account Microsoft:

Possibile eliminazione del tuo account e-mail a causa di attività di spam – Agisci subito!

Abbiamo rilevato un’attività sospetta sul tuo indirizzo e-mail che è stata classificata come spam.

Questo potrebbe significare che il tuo account è stato hackerato e viene utilizzato per inviare spam.

Per evitare ulteriori danni, il tuo account verrà eliminato entro 24 ore se queste attività non vengono fermate immediatamente.

Cosa devi fare:

* Controlla le tue impostazioni di sicurezza.

* Scansiona il tuo dispositivo per malware.

* Fai attenzione alle e-mail sospette.

* Contatta il nostro team di supporto per ulteriori assistenza.

Agisci subito per evitare la rimozione del tuo account.

Visualizza attività recente

Cordiali saluti,

Team Microsoft

Politica sulla privacy

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052“.