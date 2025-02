Samsung Galaxy Z Fold 7 sarà lanciato con Android 15 e la One UI 7

Samsung sta lavorando sull’ottimizzazione dello smartphone pieghevole di nuova generazione, il Galaxy Z Fold 7. Il nuovo dispositivo pieghevole verrà presentato in estate insieme al Galaxy Z Flip 7, con un evento Galaxy Unpacked, ma stanno già emergendo alcune indiscrezioni.

L’azienda coreana sta testando il software che sarà equipaggiato sul foldable. Così come per i Galaxy S25, Samsung sembra intenzionata ad utilizzare Android 15 con l’interfaccia utente One UI 7.x. La “x” sta ad indicare una versione software non ancora definitiva, considerando tutte le notizie che in queste ore si stanno intensificando intorno al software dell’azienda.

Stando a quanto svelato dal leaker tarunvats33 su X (ex Twitter), il primo software di test per la variante statunitense del device è stata avvistata sui server Samsung. I Galaxy Z Fold 7, contraddistinti dal numero di modello SM-F966U, possono aggiornarsi al firmware F966USQU0AYB3.

Exclusive ‼️ Galaxy Z Fold7: The first One UI test build spotted on the server today! Build Version: F966USQU0AYB3/F966UOYN0AYB3/F966USQU0AYB3 It may be One UI 7.0.1, as early rumors say. pic.twitter.com/5uoLUdhQ55 — Tarun Vats (@tarunvats33) February 19, 2025

Considerando che si tratta di una versione software basata sulla One UI 7, possiamo immaginare che potrebbe trattarsi della stessa versione utilizzata per i Galaxy S25. Allo stato attuale delle cose, sembra difficile che i device verranno lanciati con la tanto chiacchierata One UI 7.1 o successive.

Inoltre, le indiscrezioni sul software del device sono state accompagnate anche da alcune novità sulla possibile scheda tecnica. Il Galaxy Z Fold 7 potrà contare su un sistema di cerniere completamente ridisegnato che consentirà di migliorare l’apertura e chiusura a libro oltre che rendere meno evidente la piega centrale.

Il display esterno da 6,5 pollici sarà affiancato da un pannello interno che raggiungerà gli 8 pollici quando completamente aperto. Sembra che Samsung abbia fatto un eccezionale lavoro di per rendere molto più sottile il dispositivo rispetto alle precedenti generazioni.

Ricordiamo che, allo stato attuale, si tratta puramente di indiscrezioni non confermate. Per avere maggiori dettagli in merito bisognerà attendere la presentazione ufficiale che si terrà in estate.