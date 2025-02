Samsung, le feature della One UI 7.0 arriveranno su tutti i device Galaxy

La One UI 7.0 è l’interfaccia proprietaria che Samsung utilizza sui propri flagship Galaxy S25. La versione beta del software destinata ai Galaxy S24 è arrivata a dicembre ma, da allora, l’azienda coreana non ha rilasciato più alcun dettaglio.

In queste ore, si stanno intensificando le indiscrezioni che vedono Samsung al centro di alcune problematiche di ottimizzazione della One UI 7.0 per la propria line-up di dispositivi. Si stanno susseguendo notizie che indicano potenziali ritardi e rinvii in attesa delle necessarie messe a punto.

Tuttavia, in un contesto così particolare, stanno emergendo anche notizie confortanti. Infatti, stando ad un nuovo leak diffuso in rete, sembra che Samsung punti a rendere la One UI 7.0 disponibile per tutti i propri device e non solo per i più recenti.

Samsung è intenzionata ad introdurre le principali feature della One UI 7.0 su tutti i device Galaxy, anche quelli di fascia bassa

Infatti, in un nuovo report si legge che l’azienda vuole introdurre tutte le funzionalità della nuova interfaccia utente anche sui device Galaxy più economici. Tra queste feature spicca la “Now Bar” che è disponibile in esclusiva sui Galaxy S25 e sui Galaxy S24 aggiornati con la beta.

Attraverso la “Now Bar” è possibile cambiare l’approccio alla schermata di sblocco del proprio device. Il sistema aggiunge un widget nella parte centrale e inferiore della lockscreen che dà accesso a varie informazioni e funzionalità.

Il vantaggio per gli utenti è quello di poter scorrer tra alcune feature dello smartphone senza sbloccarlo e velocizzare così le interazioni. Che si tratti del player musicale, dell’orologio o dei promemoria, sarà tutto a portata di dito senza accedere alle singole app.

Questa feature potrebbe arrivare anche sui device di fascia bassa come il Galaxy A06. Tuttavia, non ci aspettiamo che la One Ui 7.0 funzionerà su tutti i dispositivi in maniera identica. Infatti, le funzionalità di Intelligenza Artificiale saranno limitate dall’hardware e, di conseguenza, potrebbero non essere disponibili per tutti i Galaxy.