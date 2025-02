Un video render anticipa il design del nuovo iPhone 17 Air

L’estetica e le caratteristiche del nuovissimo iPhone 17 Air cominciano ad essere finalmente agli occhi di tutti gli utenti. Nelle passate settimane, infatti, sono arrivate diverse conferme riguardo l’aspetto estetico del prodotto targato Apple. Ogni leaker è orietato verso un’unica direzione. A tal proposito, si parla di un profilo sottilissimo (dovrebbe essere di circa di 5,5 mm) e al tempo stesso dovrebbe avere un retro caratterizzato da un identikit davvero particolare.

Altri dettagli specifici del prodotto

Tuttavia sembrerebbe che Apple abbia scelto di aggiungere il flash LED e l’unica fotocamera dello smartphone in una fascia orizzontale che andrebbe a coprire e a caratterizzare tutta la larghezza del dispositivo, un po’ come abbiamo avuto modo di visionare con il nuovissimo Pixel 9.

A conferma di quanto stiamo dicendo, il video render condiviso su YouTube dal canale “Front Page Tech” parla in questo verso. Insomma, l’uscita ufficiale sarebbe per il prossimo settembre 2025, ma quello che già da ora trapela potrebbe essere quindi l’effettivo design di iPhone 17 Air.

Naturalmente ne parliamo in un’ottica di ipotesi, di ricostruzione, senza alcuna certezza ufficiale a riguardo. C’è da dire che Prosser in passato si è distinto per alcune rivelazioni come ad esempio per primo gli AirTag, ma ha anche sbagliato alcune letture specifiche, come quando parlò dei bordi piatti per gli Apple Watch 7.

La scheda tecnica

Per ciò che riguarda la scheda tecnica, gli spifferi trapelati parlano di una batteria con capacità compresa tra i 3.000 e i 4.000 mAh e un display OLED LTPO da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz. Invece, per quanto riguarda la scocca dovrebbe esserci il chip A19, che naturalmente sarebbe lo stesso di iPhone 17 base, e 8 GB di RAM. Infine, dobbiamo dire che si tratta di un dispositivo compatibile con la suite Apple Intelligence. L’arsenale fotografico presenterebbe una sola fotocamera posteriore da 48 MP e una selfie cam frontale da 24 MP. Inoltre, iPhone 17 Air dovrebbe segnare il debutto del primissimo modem 5G. Delle novità importanti, non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.