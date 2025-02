Samsung Galaxy S25, scoperto un bug che limita la ricarica rapida

Samsung ha lanciato i Galaxy S25 Plus e S25 Ultra dotandoli del supporto alla ricarica rapida a 45W in modalità cablata. Si tratta di una scelta in linea con quanto visto sui precedenti modelli top di gamma dell’azienda, i Galaxy S24 e S23.

Tuttavia, in queste ore, gli utenti stanno segnalando alcune problematiche legate alla ricarica. Nei forum online si stanno intensificando richieste di supporto per la ricarica che procedere inaspettatamente e inspiegabilmente lenta.

Gli utenti che segnalano questa problematica sono tutti in possesso di un Galaxy S25+ e S25 Ultra. Il protocollo utilizzato per la ricarica rapida è il Power Delivery, uno standard ormai diffuso ed esteso a tantissimi accessori.

Si stanno intensificando le segnalazioni riguardanti un problema di ricarica rapida per i Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra

Inoltre, gli smartphone presentano nella confezione di vendita un cavo da 3A con un input da 15V per raggiungere i 45W di picco nella ricarica rapida. Molti utenti hanno provato ad effettuare vari test, anche con cavi da 5A, ma hanno ottenuti valori di ricarica molto bassi.

In media, si raggiungono i 15W, ben al di sotto dei 45W pubblicizzati da Samsung. Per fortuna, dalle prime analisi, emerge che potrebbe trattarsi di un bug software. Questo errore potrebbe essere legato ad una errata lettura degli accessori utilizzati e all’intervento dei sistemi di protezioni integrati.

Un utente ha postato la propria esperienza su Reddit confermando di aver testato vari alimentatori tutti certificati per supportare la tecnologia Power Delivery. In alcuni casi, la velocità di ricarica raggiungeva i 28W, per poi assestarsi a valori più bassi. Alternando gli alimentatori, la media era di 15W con alcune volte in cui si è sceso anche a 5-10W senza motivo.

Samsung ha confermato di essere a conoscenza del problema e ci aspettiamo che un nuovo update software possa risolvere il bug. Non resta che attendere maggiori sviluppi che certamente non tarderanno ad arrivare.