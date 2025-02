Samsung Galaxy S25 Edge, emergono nuovi dettagli sul flagship compatto

Il Galaxy S25 Edge sarà il top di gamma compatto di Samsung e il debutto è atteso nel secondo trimestre dell’anno

Samsung ha presentato ben quattro device appartenente alla famiglia Galaxy S25 in occasione dell’evento Galaxy Unpacked. Oltre alla lineup tradizione composta dal modello base, dal Plus e dall’Ultra, l’azienda coreana ha annunciato anche la variante Edge.

Nonostante la presenza all’evento ufficiale Samsung, il Galaxy S25 Edge non è stato ancora commercializzato. L’azienda ha mostrato che si tratta di un device sottile e leggero, pensato per tutti gli utenti in cerca di un top di gamma compatto.

Stando alle indiscrezioni emerse, lo spessore del dispositivo sarà di appena 6 mm. Si tratta di un traguardo molto importante che certamente affascina dal punto di vista estetico ma che crea qualche perplessità in merito alla reale usabilità.

Infatti, Samsung ha dovuto fare dei sacrifici nell’ingegnerizzazione delle componenti interne e non solo. Stando a quanto svelato da un report di Sammobile, l’azienda coreana ha scelto di realizzare la backcover posteriore completamente in ceramica. Se questa scelta garantisce una maggiore resistenza ai graffi, rende il device molto più fragile in caso di caduta.

Basti pensare che i Galaxy S25 “tradizionali” sono dotati di una protezione Gorilla Glass Victus 2. In vari test di caduta condotti sulla versione Ultra, il dispositivo non ha mostrato segni di danneggiamento anche quando lo smartphone è atterrato direttamente sul cemento.

La preoccupazione degli utenti, invece, riguarda principalmente l’autonomia del dispositivo. La batteria equipaggiata dal Galaxy S25 Edge sarà di 3.900 mAh e resta da capire quante ore di schermo acceso potrà garantire.

Dal punto di vista delle prestazioni, per fortuna, non ci sono sorprese. Samsung utilizzerà il SoC Snapdragon 8 Elite nella sua versione “for Galaxy” per garantire le massime performance. Il debutto del flagship compatto dell’azienda coreana è atteso nel secondo trimestre dell’anno.