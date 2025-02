Auto aziendali: preoccupa la stretta del DL Milleproroghe

Le auto aziendali sono al centro di un’importante questione che sta facendo discutere molto in questi ultimi giorni. Non a caso, infatti, la stretta sulle auto aziendali contenuta nella Legge di Bilancio 2024 e confermata nel DL Milleproroghe non fa altro che continuare a creare malcontento.

Secondo quanto annunciato da ANIASA, Associazione che si occupa di rappresentare settore dei servizi di mobilità in Confindustria, la mancanza di un’adeguata revisione normativa ha una conseguenza piuttosto drammatica, ovvero rappresenterà una penalizzazione non solo per le imprese ma anche per l’intero settore automotive. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Auto aziendali: stretta fiscale e ripercussioni

La decisione da parte del Senato di respingere gli emendamenti che chiedevano una proroga della norma introdotta nell’ultima Legge di Bilancio colloca in una posizione nettamente complicata le auto aziendali. A lanciare l’allarme infatti è la stessa ANIASA che definisce quanto deciso dannoso e immotivato.

Non a caso, infatti, l’allarme principale sembra riguarda le conseguenze negative che si avranno non solo sulle imprese italiane ma anche sull’intero settore automotive. L’effetto diretto sarebbe infatti un minor numero di immatricolazioni con conseguente perdita stimata di oltre 125 milioni di euro solo nel 2025.

Lo stesso Presidente di ANIASA, Alberto Viano, non ha potuto fare a meno di chiedere al Governo un intervento tempestivo al fine di modificare la normativa e, di conseguenza, evitare che possano esserci dei veri e propri danni. Viano infatti ha ribadito come oltre un milione di contribuenti subiranno un aumento della tassazione, il ricambio del parco auto rallenterà e l’industria automotive, già sotto pressione, ne risentirà ulteriormente. Per tale motivo, ritiene urgente una revisione della fiscalità sull’auto aziendale, considerando che si tratta di un tema che da anni sollecitiamo senza risposte concrete dal Ministero dell’Economia.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questa questione che risulta essere piuttosto complicata.