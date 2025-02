Tesla Model Y: un nuovo aggiornamento attiva il radar 4D

Continuano le novità da parte del costruttore automobilistico statunitense Tesla che punta ad offrire il meglio dell’esperienza di guida dei suoi modelli. Non a caso, l’ultima novità annunciata dall’azienda di Elon Musk riguarda l’avvio della distribuzione di un aggiornamento per la Tesla Model Y.

L’annuncio da parte della casa automobilistica Tesla attira l’attenzione degli utenti in possesso di questo modello dato che parliamo di un aggiornamento che abilita il radar interno che consente di monitorare l’abitacolo del veicolo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla novità di Tesla.

Tesla Model Y: aggiornamento in arrivo

Il rilascio di aggiornamenti sui veicoli, da parte delle case costruttrici, non fa altro che ottimizzare l’esperienza di guida offrendo all’utente la possibilità di interagire con funzioni migliorate. L’aggiornamento che riguarda la Tesla Model Y è attualmente in distribuzione negli Stati Uniti. Ma quali sono le ottimizzazioni che il nuovo update apporta con sé? Come anticipato in apertura, l’aggiornamento abilita il radar presente nell’abitacolo delle Model Y del 2022 e degli anni successivi.

Alcuni dettagli rilasciati dall’azienda rendono noto che il nuovo software indica la nuova funzione con il nome di “First-Row Cabin Sensing Update”. A tal proposito è importante sapere che la funzione del radar è di rilevare la presenza di persone all’interno dell’abitacolo in modo tale da poter controllare le funzioni di sicurezza presenti a bordo. La soluzione, basata su onde radio, consente alla vettura di individuare i sedili occupati dai passeggeri con più precisione così da assicurare una maggiore sicurezza.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’obiettivo per i prossimi anni è di rendere il radar indispensabile per identificare la presenza di un eventuale bambino o un animale domestico a bordo del veicolo in sosta, così da evitare che possano essere dimenticati.

Ancora una volta l’azienda di Elon Musk conferma la volontà di portare avanti progetti e strategie che mirano ad offrire agli utenti veicoli in grado di garantire prestazioni eccellenti. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al settore delle quattro ruote.