One UI 7.0, Samsung spiega le ragioni del ritardo per i Galaxy S24

Samsung è una delle aziende mobile che offre ai propri utenti un supporto software di lunga durata. Tra major update e aggiornamenti di sicurezza, l’azienda coreana punta a garantire sette anni di rilasci costanti di nuove funzionalità e patch.

Tuttavia, gli utenti sono rimasti sorpresi da un intoppo sulla tabella di marcia annunciata dalla stessa Samsung negli scorsi mesi. Infatti, proprio in questo periodo, gli utenti si aspettavano il debutto dell’aggiornamento One UI 7.0 sui device di fascia alta della linea Galaxy S.

La prima beta è stata pubblicata a dicembre per i Galaxy S24 e, a distanza di poche settimane, gli utenti erano convinti che sarebbe arrivata la versione definitiva. Tuttavia, l’azienda ha recentemente annunciato di aver accantonato lo sviluppo della versione One UI 7.1 a causa dei ritardi accumulati.

L’interfaccia proprietaria One UI 7.0 rappresenta una rivoluzione per Samsung e la sua messa a punto si è rivelata complessa

Molti utenti, sorpresi da queste difficoltà, hanno contattato l’azienda per chiedere lumi. Stando a quanto rivelato da alcune fonti internazionali, Samsung avrebbe risposto tramite una dichiarazione del Responsabile del software.

Nella nota si legge che la One UI 7 rappresenta un cambiamento epocale per Samsung in quanto il software integra funzionalità all’avanguardia e completamente riviste e ripensate. Lo sviluppo software ha richiesto tra i due e i tre anni ma ci sono ancora degli elementi da affinare.

Il portavoce dell’azienda ha confermato che Samsung, per la One UI 7.0 ha voluto rinnovare profondamente il proprio sistema operativo proprietario per introdurre una grande innovazione. I cambiamenti rispetto alla generazione precedente non sono esclusivamente grafici ma funzionali.

Per questo motivo, il tempo di preparazione è nettamente più lungo e richiede sforzi maggiori. Purtroppo, la dichiarazione non fornisce ulteriori dettagli sulla data di rilascio della versione stabile di One UI 7.0. Alcune indiscrezioni indicano che sui Galaxy S24 potrebbero arrivare tre versioni beta prima dell’avvio ufficiale del roll-out.