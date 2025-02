iPhone 17: Apple vuole introdurre la tanto richiesta ricarica wireless inversa

Chi per diversi anni ha aspettato una funzionalità in particolare ma non è stato accontentato, potrà ben presto essere soddisfatto. Il discorso riguarda gli utenti Apple che desiderano sugli iPhone la ricarica wireless inversa, una delle funzionalità che da sempre avrebbero rubato agli smartphone Android.

Una funzione attesa da anni in arrivo sui nuovi iPhone 17

A diffondere le voci sono state fonti molto attendibili secondo le quali Apple starebbe testando la funzionalità. La ricarica wireless inversa sarebbe in grado di raggiungere una potenza massima di 7,5W, nulla di entusiasmante ma di certo utile per ricaricare accessori come gli AirPods o magari anche Apple Watch.

Questa non è la prima volta che si parla di reverse wireless charging sugli iPhone. Già ai tempi dell’iPhone 12 si vociferava che Apple avesse inserito i componenti necessari, ma la funzione non è mai stata attivata per il pubblico. L’unico utilizzo noto è stato per alimentare il MagSafe Battery Pack, ma non ha mai funzionato con altri dispositivi certificati Qi.

L’attesa è tutta per il prossimo mese di settembre

Negli anni successivi, le voci sono tornate ciclicamente, soprattutto in vista del lancio degli iPhone 14, ma la funzione non è mai arrivata. Ora, con l’iPhone 17 previsto per settembre, le possibilità sembrano più concrete. Se il rumor verrà confermato, Apple potrebbe finalmente allinearsi ad Android su questa funzionalità tanto utile quanto richiesta.

Altri cambiamenti in arrivo sull’iPhone 17

Oltre alla possibile introduzione della ricarica inversa, si parla di diversi cambiamenti nel design. Tra i rumor più interessanti spicca un potenziale redesign ispirato ai Google Pixel, con un look più squadrato e una nuova disposizione delle fotocamere. Inoltre, Apple potrebbe sostituire il titanio sui modelli Pro con l’alluminio e introdurre un nuovo modello chiamato iPhone 17 Air, caratterizzato da un profilo ultra-sottile di appena 5,5 mm nel punto più sottile.

Anche i display potrebbero ricevere un upgrade importante, con pannelli OLED di qualità superiore anche sui modelli standard.

Con la presentazione attesa per settembre, l’iPhone 17 potrebbe finalmente offrire funzionalità che gli utenti chiedono da anni, portando Apple un passo più vicino alla concorrenza Android.