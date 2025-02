iPhone 17 Air: il design rivoluzionario di Apple

Negli ultimi giorni, le indiscrezioni sull’ iPhone 17 Air si stanno moltiplicando. Finendo per delineare un quadro sempre più chiaro di quello che potrebbe essere il nuovo smartphone di Apple. Secondo le informazioni emerse, il dispositivo avrà uno spessore ridottissimo, appena 5,5mm, e un’estetica completamente rinnovata. Il cambiamento più evidente però riguarda il modulo fotografico posteriore. Infatti invece della classica disposizione verticale o quadrata, Apple avrebbe optato per una fascia orizzontale.

Quest’ ultima attraversa l’intera larghezza dello smartphone, incorporando sia la fotocamera che il flash LED. Un design che richiama quello dei Pixel 9 e che potrebbe trovare spazio anche nei modelli iPhone 17 Pro.

Phone 17 Air: specifiche tecniche e innovazioni attese

A rilanciare questa ipotesi è stato un video pubblicato dal canale YouTube Front Page Tech, noto per le anticipazioni sui prodotti Apple. Il render, basato su informazioni ottenute da fonti interne, offre una prima possibile anteprima di come sarà iPhone 17 Air. È bene ricordare però che queste previsioni non sempre si rivelano esatte.

Infatti, Jon Prosser, il leaker dietro questa anticipazione, ha avuto successi importanti, come la previsione sugli AirTag. Ma anche errori clamorosi, come il design sbagliato dell’Apple Watch 7. Per questo, fino a conferme ufficiali, è meglio considerare queste informazioni con il giusto grado di scetticismo.

Al di là dell’aspetto estetico, i rumor sulle caratteristiche tecniche suggeriscono un dispositivo potente e moderno. iPhone 17 Air dovrebbe montare un display OLED LTPO da 6,6” con frequenza di aggiornamento variabile tra 1 e 120Hz. Garantendo un’ottima fluidità delle immagini. Il cuore dello smartphone sarà il chip A19, lo stesso della versione base, affiancato da 8GB di RAM.

Il comparto fotografico, invece, sarà minimalista. Nel senso che è prevista una sola fotocamera posteriore da 48MP e una selfie cam da 24MP. Un dettaglio interessante è l’introduzione del primo modem 5G sviluppato direttamente da Apple. Una novità che potrebbe migliorare le prestazioni di rete e l’autonomia del dispositivo.

Proprio la batteria rappresenta un punto di discussione. Le indiscrezioni parlano di una capacità compresa tra i 3.000 e i 4.000mAh. Un dato che, considerando lo spessore ridotto, solleva dubbi sulla durata effettiva.