iPhone 17: Apple introdurrà finalmente una ricarica più veloce ma niente di eccezionale

Le prime indiscrezioni sulla serie iPhone 17 stanno già facendo discutere, e non per motivi entusiasmanti. Un nuovo leak rivela che Apple potrebbe non introdurre grandi miglioramenti nella velocità di ricarica dei suoi prossimi dispositivi, lasciando molti fan con l’amaro in bocca.

Piccoli passi avanti nella ricarica cablata

Secondo le ultime voci di corridoio, tutti e quattro i modelli previsti — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max — supporteranno una ricarica cablata fino a 35W. Questo rappresenterebbe solo un lieve miglioramento rispetto agli iPhone 16, che nei test hanno mostrato picchi di ricarica attorno ai 30W, con brevi escursioni a 38W durante operazioni più pesanti come gaming o benchmarking.

Apple non ha mai reso ufficiali le velocità di ricarica dei suoi iPhone, ma sappiamo che tende ad adottare un approccio prudente per preservare la salute delle batterie nel lungo periodo. Tuttavia, il fatto che la concorrenza — come Samsung, OnePlus e Google — offra già ricariche molto più rapide anche sui modelli base fa sembrare la scelta di Apple piuttosto conservativa.

Un confronto che pesa: gli iPhone non eguagliano gli Android

Se da un lato l’aumento di potenza potrebbe portare a tempi di ricarica leggermente migliori, dall’altro è difficile non notare il divario rispetto ad altri top di gamma Android, alcuni dei quali raggiungono anche i 65W o oltre. Apple sembra ancora una volta puntare sulla sicurezza e sull’affidabilità, ma i fan speravano in un vero salto generazionale.

Cambiamenti estetici all’orizzonte?

Oltre alla questione della ricarica, si parla anche di possibili modifiche estetiche. Il design dell’isola della fotocamera potrebbe cambiare e ci sono voci su un abbandono del titanio nei modelli Pro, riservandolo invece all’iPhone 17 Air, che dovrebbe prendere il posto della linea Plus.

Con il lancio previsto per settembre, c’è ancora tempo per nuove indiscrezioni. Per ora, però, chi sperava in una ricarica ultra-veloce dovrà forse rivedere le proprie aspettative.