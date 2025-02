Humane AI Pin: arriva la loro fine

Il mercato dell’hardware tecnologico è notoriamente competitivo e spesso imprevedibile. Come dimostra quanto accaduto a Humane e del suo AI Pin. Il dispositivo è lanciato nell’aprile 2024. Mirava a rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono con l’intelligenza artificiale. Ciò proponendosi come un’alternativa agli smartphone. Eppure, la realtà si è rivelata ben diversa. Recensioni negative, problemi di usabilità e un tasso di restituzione superiore alle vendite hanno decretato il fallimento del progetto in meno di un anno.

Humane AI Pin: dettagli del suo fallimento

La fine del percorso del dispositivo è stata segnata dalla vendita della maggior parte delle sue attività a HP. Ciò per 116 milioni di dollari. La decisione è stata accompagnata dalla chiusura immediata delle vendite dell’AI Pin. Insieme all’annuncio che il supporto al dispositivo terminerà definitivamente il 28 febbraio 2025. Dopo questa data, l’AI Pin non potrà più connettersi ai server di Humane e perderà ogni funzionalità online. Comprese chiamate, messaggi e risposte AI. Inoltre, tutti i dati degli utenti verranno eliminati definitivamente dai sistemi aziendali. Rendendo necessario il backup su un dispositivo esterno per chi vuole conservarli.

L’acquisizione da parte di HP non si limita alla chiusura di un progetto fallimentare. Apre anche le porte a nuove opportunità. Il team di ingegneri e product manager di Humane confluirà in HP IQ. Una divisione dedicata allo sviluppo di nuove soluzioni AI per l’ecosistema HP. Oltre alle risorse umane, HP ha acquisito anche CosmOS, il sistema operativo AI di Humane. Quest’ultimo potrebbe trovare applicazione nei futuri prodotti dell’azienda. Come PC, stampanti e dispositivi per l’intrattenimento domestico. Tale transizione segna un’ulteriore prova della difficoltà di innovare nel settore hardware. Qui il successo non è determinato solo dall’idea iniziale, ma anche dall’esecuzione, dal marketing e dall’accettazione del pubblico. Ora, con HP al timone, resta da vedere se l’eredità tecnologica di Humane potrà trovare una nuova vita in prodotti più integrati e funzionali.