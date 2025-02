BYD estende il suo dominio in Europa con nuove strategie

L’industria automobilistica mondiale sta assistendo a una rapida ascesa di BYD. L’ azienda che nel 2024 ha registrato oltre quattro milioni di vendite. Nel 2025, questa realtà pare intenda superare il suo record per provare ad avvicinarsi al primato di Tesla. Infatti, se il tasso di crescita rimarrà costante, BYD potrebbe diventare il più grande produttore di auto elettriche a livello mondiale.

BYD: nuove vetture e il debutto di marchi di lusso

Per raggiungere questo obiettivo, il brand ha deciso di investire molto in Europa. La sua strategia infatti si basa su tre pilastri. Ovvero i nuovi modelli elettrificati, l’espansione dell’offerta di veicoli ibridi plug-in e la costruzione di stabilimenti industriali. Tale approccio mira a consolidare la presenza di BYD nel Vecchio Continente. Ma soprattutto ridurre la dipendenza dalle importazioni dalla Cina.

BYD sta ampliando la sua gamma europea con nuovi modelli che rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla mobilità sostenibile. Dopo il recente arrivo di BYDAtto 2, nel 2025 sarà poi il turno della Seagull. Cioè una citycar dal prezzo accessibile, che potrebbe partire da 20.000€. Questa vettura promette di rendere le auto elettriche più accessibili a un’ampia fetta di mercato.

In contemporanea a tutto ciò, BYD sta puntando sul settore delle ibride plug-in. Esse consentono di aggirare i nuovi dazi imposti dall’Unione Europea alle auto elettriche cinesi. L’attuale gamma PHEV verrà ampliata con nuovi modelli, rendendo più semplice la transizione alla mobilità elettrificata per i consumatori europei.

Ma non è finita qui. Perché, BYD lancerà i suoi brand premium Denza e Yangwang in Europa. Denza, nato da una collaborazione con Mercedes, offrirà veicoli di lusso tecnologicamente avanzati. Yangwang debutterà probabilmente con il SUV U8 l. Questo modello dotato di quattro motori elettrici, che ha già attirato l’attenzione degli appassionati del settore.

Nuovi stabilimenti per una produzione locale

L’elemento chiave della strategia di BYD per il mercato europeo è l’apertura di stabilimenti di produzione. La fabbrica in Ungheria inizierà le operazioni entro la fine del 2025. Diventando un punto di riferimento per la produzione del marchio in Europa. Grazie a questo impianto, BYD potrà ridurre i costi logistici e aggirare i dazi UE sulle auto importate.

Ma l’espansione non si ferma qui. Un ulteriore stabilimento sarà costruito in Turchia nel 2026, aumentando la capacità produttiva dell’azienda nel continente. Con queste mosse strategiche, BYD intende consolidare la sua presenza in Europa. Rafforzando così la competitività rispetto ai marchi tradizionali.

Insomma, la crescita di BYD appare inarrestabile. Il marchio cinese è pronto a rivoluzionare il mondo automobilistico europeo nei prossimi anni.