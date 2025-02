Microsoft aggiorna le policy di accesso: nuove misure di sicurezza per il 2025

Microsoft ha annunciato un aggiornamento delle proprie policy di accesso e autenticazione, introducendo nuove misure di sicurezza per proteggere gli utenti e le aziende da minacce informatiche sempre più sofisticate. Le modifiche, che entreranno in vigore nel corso del 2025, puntano a rafforzare la protezione degli account e migliorare l’esperienza d’uso attraverso l’adozione di metodi di autenticazione più avanzati.

Nuove misure di sicurezza: addio alle password tradizionali?

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la progressiva eliminazione delle password tradizionali, che Microsoft considera un sistema di protezione obsoleto e vulnerabile. L’azienda sta accelerando l’implementazione di metodi di autenticazione senza password, come Windows Hello, le chiavi di sicurezza FIDO2 e l’autenticazione tramite app mobile.

Questa transizione mira a ridurre il rischio di attacchi basati sul furto delle credenziali, come il phishing e il credential stuffing, due delle tecniche più utilizzate dai cybercriminali per compromettere gli account degli utenti. Microsoft sta inoltre potenziando l’uso dell’IA per rilevare accessi sospetti e comportamenti anomali sugli account. L’AI analizzerà i tentativi di accesso in tempo reale, valutando parametri come la posizione geografica, il dispositivo utilizzato e i modelli di utilizzo abituali dell’utente. Se un accesso risulta sospetto, il sistema potrebbe richiedere un’ulteriore verifica, come un’autenticazione a due fattori o un codice di conferma.

Questa tecnologia sarà integrata direttamente nei servizi cloud di Microsoft, come Azure Active Directory e Microsoft 365, per garantire una protezione più efficace a utenti aziendali e privati. Le nuove policy di accesso non riguarderanno solo le grandi aziende, ma anche gli utenti individuali che utilizzano servizi Microsoft come Outlook, OneDrive e Teams. L’obiettivo è garantire un’esperienza più sicura e intuitiva, riducendo al minimo i rischi di compromissione degli account.

Le aziende dovranno aggiornare le proprie infrastrutture IT per adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza, con l’adozione obbligatoria di sistemi di autenticazione moderni e un maggiore controllo sugli accessi remoti.

Microsoft sta rafforzando le proprie politiche di accesso per il 2025, puntando su autenticazione senza password e Intelligenza Artificiale per garantire una maggiore sicurezza. Con queste novità, l’azienda mira a contrastare le minacce informatiche e a proteggere milioni di utenti in tutto il mondo.