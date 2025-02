Tesla contro i vandalismi: soluzioni per difendere i Supercharger

Tesla sta affrontando il problema degli atti vandalici ai danni dei suoi Supercharger con nuove strategie. Negli Stati Uniti, soprattutto nelle grandi città, i malviventi puntano ai cavi in rame delle stazioni di ricarica per rivendere il metallo. A complicare la situazione, si aggiungono le controversie politiche legate al CEO Elon Musk. Il non tanto amato magnate, potrebbe con la sua figura, le sue azioni e le sue parole, spingere alcuni a “vendicarsi” colpendo le infrastrutture dell’azienda. Tesla ovviamente non resta con le mani in mano ed è determinata a proteggere le sue stazioni di ricarica e ha messo in atto alcune soluzioni innovative.

Cavi più resistenti e colorante tracciante nei Supercharger Tesla

Come contrastare i vandalismi? Tesla sta sperimentando diversi approcci, partendo dal rinforzare i cavi dei Supercharger con materiali più resistenti ai tagli. Ma una delle soluzioni più interessanti riguarda l’uso di colorante all’interno dei cavi. Se un malintenzionato dovesse danneggiare i cavi per rubarne il rame, il colorante si spargerebbe sul corpo del colpevole, lasciando una traccia visibile e utilizzabile dalle forze dell’ordine. È sufficiente questo per fermare i furti? Probabilmente no, ma è sicuramente un deterrente che Tesla sta testando con fiducia. Un’altra idea arriva da Max de Zegher, responsabile della ricarica di Tesla. I cavi in rame dei Supercharger vengono ora marchiati con la scritta “Property of Tesla Motors”. Qual è lo scopo? Questa soluzione rende più difficile per i ladri rivendere il metallo. Le aziende di riciclo, vedendo l’incisione, possono facilmente riconoscere la provenienza illegale del rame, rifiutarlo e, possibilmente, segnalare l’accaduto a Tesla. Non è certo una garanzia contro i furti, ma complica di molto la vita ai malintenzionati. Con questi tentativi, Tesla mira a ridurre il problema, ma non si ferma qui. L’azienda americana sta già studiando ulteriori contromisure per garantire la sicurezza delle sue stazioni di ricarica. La sfida è aperta e la società sembra pronta ad affrontarla con idee sempre nuove.