MINI Countryman: da SUV urbano a fuoristrada estremo

La MINI Countryman è sempre stata considerata un SUV compatto perfetto per la città e i lunghi viaggi su strada. Ma cosa succede quando la si trasforma in un vero veicolo off-road? La risposta arriva dal team rallystico X-raid e dagli specialisti della preparazione fuoristrada di delta4x4. Grazie a un ambizioso progetto, il modello britannico si reinventa con un look più aggressivo e una configurazione pensata per affrontare senza problemi anche i percorsi più estremi. La nuova versione della Countryman è pronta a sfidare neve, sabbia e terreni accidentati. Ampliando così il suo raggio d’azione.

Un assetto rivoluzionato per la nuova MINI Countryman

La trasformazione della MINI Countryman ha comportato una serie di modifiche sostanziali, a partire dal sistema di sospensioni. Delta4x4 ha sviluppato un kit speciale che innalza l’altezza da terra del veicolo di 20mm. Cosa che ne migliora la capacità di affrontare ostacoli naturali e terreni difficili. Il nuovo assetto consente una maggiore stabilità e sicurezza durante la guida su fondi sconnessi. Rendendo la vettura più versatile rispetto alla sua versione standard.

A completare la preparazione troviamo i cerchi Klassik_B RUGGED da 17×8”, combinati con pneumatici 235/60 R17 dotati di certificazione 3PMSF. Sinonimo di eccellenti performance in condizioni invernali. Un dettaglio particolarmente apprezzato è l’anello rimovibile sui cerchi. Il quale può essere facilmente sostituito in caso di danni. Una caratteristica pensata per gli appassionati di fuoristrada che vogliono affrontare le sfide più impegnative senza preoccupazioni.

Compatibilità e prospettive future

Per il momento, il kit sviluppato da delta4x4 è riservato esclusivamente ai modelli con motore endotermico. Anche se, l’azienda ha confermato che una versione dedicata ai modelli elettrici della Countryman sarà disponibile prossimamente. Per coloro che desiderano un allestimento ancora più estremo, verranno introdotti cerchi Hanma da 18”. Tutti progettati appositamente per adattarsi ai freni maggiorati delle versioni JCW.

Insomma, la conversione della MINI Countryman in un veicolo fuoristrada rappresenta una tendenza crescente nel mondo automobilistico. Sempre più case produttrici stanno lavorando per unire comfort urbano e capacità off-road, offrendo ai clienti soluzioni sempre più innovative e avventurose.