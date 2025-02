Volvo XC60: sicurezza, tecnologia e comfort ai massimi livelli

La Volvo XC60 si prepara a un importante aggiornamento. Una vera e propria rivoluzione che promette di migliorare l’esperienza di guida e l’interazione con il veicolo. Il cuore di questo rinnovamento è il nuovo sistema di intrattenimento. Il quale risulta essere stato potenziato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon Cockpit di ultima generazione.

Grazie a questa tecnologia, infatti, la velocità di elaborazione dei comandi raddoppia rispetto alla versione precedente. Mentre la resa grafica diventa dieci volte più fluida e dettagliata. Tale miglioramento garantisce un’interfaccia più intuitiva e reattiva. Poiché riduce le distrazioni durante la guida e aumentando il comfort a bordo.

Volvo XC60: design rinnovato e un comfort senza compromessi

Il cambiamento di stile della Volvo XC60 non si limita però solamente al comparto tecnologico. Anche gli interni subiscono un’evoluzione con un design più raffinato e materiali di qualità superiore. Un nuovo touchscreen centrale da 11,2”, con una densità di pixel aumentata del 21%, offre una visualizzazione più nitida e una navigazione ancora più precisa. Il sistema di intrattenimento con Google integrato diventa disponibile su tutti i modelli Volvo più recenti. Anzi sarà distribuito anche agli esemplari costruiti dal 2020 in poi, grazie a un aggiornamento over-the-air. La rinnovata XC60 è già ordinabile in alcuni mercati. Ma la disponibilità delle varianti 2026 varierà in base alla regione.

L’estetica della Volvo XC60 evolve per un look più moderno e dinamico. La nuova griglia frontale e le prese d’aria ridisegnate donano un carattere più deciso alla vettura. Mentre i fari posteriori scuri aggiungono un tocco di eleganza. La serie di colori si amplia con tre nuove opzioni, tra cui Forest Lake, Aurora Silver e Mulberry Red. Anche i cerchi presentano nuove varianti di design, migliorando ulteriormente l’impatto visivo del modello.

Comfort e caratteristiche audio

L’attenzione al comfort è un altro elemento chiave del rinnovamento della Volvo. L’abitacolo, già apprezzato per la sua qualità, diventa ancora più accogliente grazie all’uso di materiali pregiati come il Quilted Nordico e il Navy Herringbone Weave. Il vano di carico spazioso e i dettagli intelligenti, come portabicchieri ridisegnati e un caricabatterie wireless più efficiente, rendono la vettura ancora più pratica. In più, per un’esperienza di guida ancora più raffinata, sono disponibili sospensioni pneumatiche opzionali e vetri laminati che contribuiscono a ridurre i rumori esterni.

Il sistema audio Bowers & Wilkins High Fidelity offre una qualità sonora eccezionale. Soprattutto grazie al nuovo disegno degli altoparlanti che assicura una riproduzione fedele della musica. Infine, la tecnologia avanzata di purificazione dell’aria a bordo garantisce un ambiente più salubre per tutti gli occupanti. Confermando così la filosofia Volvo sempre orientata al benessere e alla sicurezza.