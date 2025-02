Android Auto si aggiorna: l’intrattenimento in sosta migliora con nuove app

L’ecosistema di Android Auto continua a migliorarsi, questa volta grazie al lancio della nuova versione 13.7, che introduce miglioramenti e ottimizzazioni, senza però stravolgere l’esperienza utente. Tra le novità più evidenti c’è un affinamento del Material You, il linguaggio di design di Google, anche se i cambiamenti visivi sono quasi impercettibili.

Tuttavia, un’analisi approfondita del codice dell’aggiornamento ha rivelato dettagli molto più interessanti: Google sta lavorando all’introduzione di nuove app dedicate ai momenti di sosta. Ovviamente è fondamentale ricordare proprio questo aspetto, ovvero che l’auto deve essere praticamente ferma, altrimenti le applicazioni in questione non funzioneranno.

App dedicate alla sosta: un nuovo modo di vivere la propria vettura con Android Auto

Tra le stringhe di codice individuate, sono stati trovati riferimenti a nuove applicazioni compatibili con Android Auto, in particolare per quando il veicolo è fermo. Questo suggerisce che Google voglia trasformare l’auto in uno spazio più versatile, offrendo strumenti di intrattenimento e produttività durante le pause di viaggio.

Questa iniziativa sembra essere parte del progetto “Car ready mobile apps”, annunciato da Google a gennaio 2025. L’obiettivo del programma è semplificare l’integrazione delle applicazioni sia per Android Auto che per Android Automotive OS, il sistema operativo installato direttamente su alcuni veicoli.

Quando arriveranno queste novità su Android Auto per tutti

Per il momento, questa prima fase interesserà solo Android Automotive OS, mentre l’implementazione su Android Auto avverrà in un secondo momento. L’aggiornamento 13.7 è in distribuzione graduale, quindi sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane.

L’idea di poter utilizzare nuove app in sosta potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti vivono le pause durante un viaggio, trasformando l’auto in un luogo dove guardare contenuti, rilassarsi o lavorare in modo più smart. Resta da vedere quali applicazioni verranno integrate, ma il futuro di Android Auto sembra puntare a rendere l’esperienza in auto ancora più completa e interattiva.