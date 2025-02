Honor 400 Lite passa da Google Play Console

Dopo la presentazione dei suoi ultimi smartphone top di gamma, sembra che il produttore tech Honor stia già preparando l’arrivo di un nuovo dispositivo. Ci stiamo riferendo al prossimo Honor 400 Lite, il quale dovrebbe appartenere invece alla fascia media del mercato. Quest’ultimo, in particolare, è stato da poco avvistato in rete sul noto sito web Google Play Console. Vediamo qui di seguito i dettagli emersi.

Honor 400 Lite, nuovo medio di gamma avvistato su Google Play Console

In queste ultime ore è stato avvistato in rete un nuovo smartphone del produttore tech Honor. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Honor 400 Lite e quest’ultimo è stato avvistato in rete sul sito di Big G, cioè Google Play Console. Qui, in particolare, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello ABR-NX1. Oltre a questo, sono state rivelate alcune delle presunte specifiche tecniche e il design della parte frontale.

Secondo quanto è emerso in rete, quindi, il nuovo device dell’azienda sarà caratterizzato sul fronte da un design piuttosto pulito. Le cornici attorno al display sembrano molto sottili e soprattutto simmetriche tra loro. In alto troverà poi posto una sorta di doppio foro, simile a quanto visto ad esempio suo device top di gamma dell’azienda. Sappiamo che il pannello dovrebbe avere una risoluzione pari al FullHD+.

Dal punto di vista prestazionale, invece, sembra che l’azienda si affiderà ad un processore di casa MediaTek. Secondo quanto riportato sul Google Play Console, infatti, il processore montato a bordo dovrebbe essere il soc MediaTek MT6855, ovvero il soc MediaTek Dimensity 7025. In accoppiata, dovrebbero esserci poi tagli di memoria comprendenti almeno fino a 8 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il software, invece, è stata rivelata la presenza di Android 15 a bordo con l’interfaccia utente personalizzata da Honor, la MagicOS 9.0.

Per il momento questo è quello che sappiamo sul prossimo Honor 400 Lite. Ricordiamo che il debutto è previsto per il mese di maggio 2025 e che dovrebbero essere annunciati diversi modelli.