Ring Outdoor Camera Plus è qui, ecco i dettagli

Il produttore tech Ring ha da poco aggiunto al proprio catalogo un nuovo prodotto per la sicurezza. In queste ore è stato annunciato anche per il mercato italiano l’arrivo di una nuova telecamera di sicurezza per ambienti interni ed esterni, ovvero la nuova Ring Outdoor Camera Plus. Si tratta di un grande salto di qualità rispetto ai precedenti modelli. Qui troviamo infatti ad esempio una qualità di registrazione video eccezionale, con una risoluzione pari a 2K. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità.

Ring annuncia in veste ufficiale in Italia la nuova Ring Outdoor Camera Plus

Il produttore tech Ring ha da poco presentato in veste ufficiale anche per il mercato italiano una nuova telecamera outdoor e indoor. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova telecamera nota con il nome di Ring Outdoor Camera Plus. Quest’ultima rappresenta un grande miglioramento rispetto al passato, partendo in primis dalla qualità di registrazione dei video.

Quest’ultima sarà infatti eccezionale, grazie alla sua elevata risoluzione pari al 2K. Oltre a questo, la nuova telecamera dell’azienda è dotata di un ampio campo visivo e della nuova tecnologia Low-Light Sight. Quest’ultima, in particolare, è in grado di assicurare immagini nitide e a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione. Si tratta poi di un prodotto versatile e soprattutto facile da installare, grazie anche al montaggio a soffitto incluso.

Questa telecamera si adatta sia in ambienti indoor sia in ambienti outdoor, grazie alla sua struttura resistente alle intemperie. Gli utenti potranno poi scegliere diverse metodologie di alimentazione, tra cui batteria, plug-in o solare. Tra le altre caratteristiche, la nuova telecamera del produttore tech Ring dispone di:

· Audio bidirezionale

· Live View

· Notifiche in tempo reale

· Motion Zones

· Impostazioni privacy

· 2,4 GHz e 5,0 GHz

· Compatibilità con assistente vocale Alexa

· Rilevamento di persone e veicoli (in questo caso è però richiesto un abbonamento)

· Registrazione 24/7 (in questo caso è però richiesto un abbonamento)

Prezzi e disponibilità

La nuova Ring Outdoor Camera Plus sarà disponibile al pre-ordine in Italia su Amazon ad un prezzo di 99,99 euro. Le spedizioni partiranno dal 26 marzo 2025.