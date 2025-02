OnePlus e OPPO eliminano l’Alert Slider: una nuova era per gli smartphone

Un cambiamento importante sta per rivoluzionare i dispositivi OnePlus e OPPO. Stiamo parlando dell’Alert Slider. Ovvero no degli elementi più iconici degli smartphone-OnePlus che verrà presto eliminato, segnando la fine di un’era. Questo selettore è stato introdotto per la prima volta nel 2015 con il OnePlus2.

Esso permetteva di passare rapidamente tra le modalità Suoneria, Vibrazione e Silenzioso del telefono, senza la necessità di accendere il display. La sua praticità lo aveva reso una delle funzioni più amate dai fan del marchio. Infatti, negli anni, anche OPPO aveva deciso di implementarlo su alcuni dei suoi modelli.

OnePlus e OPPO: un’innovazione ispirata all’Action Button di Apple

Con il costante avanzamento tecnologico, i tasti fisici però stanno diventando sempre meno presenti sui cellulari moderni. Secondo le indiscrezioni diffuse dal leaker Digital Chat Station sulla piattaforma cinese Weibo, OnePlus e OPPO stanno quindi per introdurre una nuova soluzione. Si tratta del “Magic Cube key”, un tasto multifunzione che prenderà il posto dell’Alert Slider.

Il futuro dei dispositivi OnePlus e OPPO sembra quindi puntare sulla personalizzazione. Poiché il nuovo Magic Cube key non si limiterà a sostituire il tradizionale selettore del volume, ma offrirà agli utenti una serie più ampia di funzionalità. Con un semplice tocco, sarà possibile attivare la modalità silenziosa. Ma la vera novità risiede nella possibilità di configurare il pulsante per eseguire diverse operazioni personalizzate. Gli utenti potranno assegnargli varie funzioni. Come, ad esempio, l’avvio rapido della fotocamera, l’accensione della torcia, la cattura di screenshot o l’apertura di applicazioni specifiche.

L’idea alla base di questa innovazione ricorda da vicino il tasto Azione introdotto da Apple sugli iPhone di ultima generazione. Questa scelta si allinea con la tendenza del mercato a ridurre i pulsanti fisici in favore di interfacce più minimaliste e versatili. È anche vero che la scomparsa dell’Alert Slider potrebbe dispiacere ai fan storici del brand. Ma il nuovo tasto multifunzione promette di migliorare l’esperienza utente grazie a una maggiore personalizzazione.

OnePlus e OPPO stanno quindi abbracciando un design più moderno e funzionale, aprendo la strada a un nuovo modo di interagire con lo smartphone. La tecnologia evolve e, con essa, anche le abitudini delle persone.