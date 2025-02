Dacia Duster Redust: nuova versione per conquistare l’off-road

Tra i modelli che la casa automobilistica Dacia ha portato nel corso degli anni sul mercato ce n’è certamente uno che continua ad attirare l’attenzione degli utenti. Un modello che negli ultimi mesi è diventato uno dei più venduti tra le nuove proposte, stiamo parlando della Dacia Duster che, solamente durante il mese di gennaio 2025, ha venduto un totale di 4.363 unità in Italia.

Questo modello, però, si prepara ad una vera e propria trasformazione grazie al progetto Redust di Carpoint GmbH. Tale progetto punta a trasformare la vettura in un modello più sportivo e aggressivo per le sfide in off-road. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati finora.

Dacia Duster Redust: i dettagli del nuovo progetto

Dacia Duster continua a riscontrare un grande successo tra gli utenti ma il nuovo progetto di Carpoint non fa altro che attirare ulteriormente l’attenzione. Nello specifico, Carpoint ha deciso di realizzare due versioni della Redust con l’obiettivo di soddisfare sia le esigenze degli utenti che cercano un modello elegante che per coloro che adorano i look più aggressivi dedicati all’off-road.

Non a caso, dunque, il restyling porta all’introduzione di una nuova griglia frontale contraddistinta dalla presenza di finiture moderne, logo rinnovato e al paraurti ridisegnato. Presenti anche passaruota allargati e una nuova presa d’aria sul cofano. Nuovi dettagli anche per l’abitacolo che dispone di sedili in pelle che presentano inserti e cuciture di colore arancione.

Per quanto riguarda la meccanica, la vettura dispone sempre del motore 1.3 TCe Mild Hybrid da 130 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce e trazione integrale. Inoltre, è disponibile il powertrain Full Hybrid da 140 CV.

In merito al prezzo sappiamo che si attesta a 42.490 euro e per la versione Full Hybrid il costo sale a 52.990 euro. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai progetti futuri del marchio automobilistico rumeno Dacia.