Suzuki Cappuccino: in arrivo una nuova versione?

Una strategia sempre più comune a diversi costruttori del settore automotive è di portare sul mercato dei modelli iconici del passato in una veste del tutto rinnovata. Questa volta, l’intenzione di portare su strada un modello che ha contribuito a scrivere la storia del marchio riguarda la casa automobilistica Suzuki. L’azienda giapponese, infatti, starebbe pensando di riproporre a tutti gli appassionati di quattro ruote piccola roadster Suzuki Cappuccino.

Non a caso, infatti, alcune indiscrezioni nell’ultimo periodo sembrerebbero riguardare l’ipotesi che la casa automobilistica Suzuki sia al lavoro su una roadster a due posti. Si parla anche di una possibile data di debutto compresa tra fine 2026 e inizio 2027. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza finora.

Suzuki Cappuccino: un nuovo modello nei prossimi anni?

Dopo 30 anni circa, la casa automobilistica Suzuki potrebbe attirare l’attenzione degli appassionati proponendo una nuova versione della piccola roadster Cappuccino. Nonostante non ci siano notizie ufficiali da parte dello stesso costruttore giapponese, alcune indiscrezioni lasciano intendere che l’azienda potrebbe essere già al lavoro su questo nuovo modello. Secondo quanto diffuso, inoltre, a differenza del modello precedente, la novità principale potrebbe riguardare le dimensioni. In tal modo, dunque, la Cappuccino potrebbe essere un modello in grado di competere con modelli come MX-5 della casa automobilistica Mazda.

I dettagli rilasciati dalla stampa locale giapponese riguardano una vettura contraddistinta da una lunghezza di 3.895 mm e un passo di 2.410 mm. Per quanto riguarda la meccanica, invece, si parla della presenza di un tre cilindri turbo da 1,3 litri in grado di erogare tra 120 e 150 cavalli. In alternativa, potrebbe trovare spazio un quattro cilindri aspirato da 1,6 litri con la presenza della trazione posteriore.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai progetti futuri della casa automobilistica giapponese ma, soprattutto, nuovi dettagli in merito al progetto che potrebbe portare su strada dopo ben 30 anni una nuova Suzuki Cappuccino.