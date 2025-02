Amazon: ecco i nuovi dispositivi eero Wi-Fi 7

Amazon ha annunciato un importante ampliamento della sua gamma di dispositivi Wi-Fi 7. Ciò grazie al lancio di due nuovi router avanzati: eero 7 ed eero Pro 7. Tali dispositivi rappresentano un’importante evoluzione tecnologica, progettata per migliorare la connettività domestica e aziendale. Ciò offrendo velocità elevate, bassa latenza e maggiore affidabilità.

Grazie all’implementazione delle tecnologie proprietarie TrueMesh, TrueRoam e TrueChannel, i nuovi router eero sono in grado di ottimizzare la gestione della rete in tempo reale. Garantendo così connessioni stabili anche in ambienti con numerosi dispositivi connessi. La compatibilità con lo standard Wi-Fi 7 assicura prestazioni superiori rispetto alle generazioni precedenti. Permettendo una navigazione fluida, gaming senza interruzioni e streaming ad alta definizione senza buffering.

Amazon annuncia eero 7

Il modello eero 7 è ideale per chi cerca un’esperienza di connessione avanzata. Il tutto ad un costo contenuto. Il router è dotato di un sistema dual-band. Con supporto per le frequenze 2,4 e 5 GHz. Il dispositivo offre velocità wireless fino a 1,8 Gbps. Ed anche connessioni cablate fino a 2,3 Gbps grazie alle sue porte 2,5 GbE. Una singola unità può coprire fino a 190 metri quadrati. Rendendolo perfetto per appartamenti e abitazioni di piccole dimensioni.

La versione eero Pro 7 è pensata per chi ha bisogno di una connettività performante. È un sistema tri-band. Supporta frequenze 2,4, 5 e 6GHz. Grazie alla maggiore ampiezza dello spettro disponibile, riduce la congestione della rete. Inoltre, offre velocità wireless fino a 3,9 Gbps. E cablate fino a 4,7 Gbps. Ogni unità copre fino a 190 metri quadrati. E supporta oltre 200 dispositivi simultaneamente.

Il supporto per il protocollo WPA3 migliora la sicurezza della rete. Insieme alla presenza di aggiornamenti automatici. Proteggendola dagli attacchi informatici. Inoltre, tali dispositivi fungono da hub per smart home, facilitando l’integrazione con Alexa e altri assistenti vocali. L’app eero rende più semplice la configurazione e la gestione della rete. Permettendo di controllare i dispositivi connessi. Oltre che personalizzare le impostazioni di sicurezza. I dispositivi eero 7 ed eero Pro 7 saranno disponibili a partire dal 26 febbraio. Ciò su Amazon.it. e presso rivenditori selezionati. Disponibili in Italia, Francia, Germania, Spagna. Regno Unito e Stati Uniti. I prezzi partono da 199,99€ per eero 7. Mentre si passa ad un costo che parte da 349,99€ per eero Pro 7.