WindTre GO 150, offerta WOW con alcune novità

L’operatore telefonico italiano WindTre propone spesso sul proprio sito web numerose offerte di rete mobile per contrastare i suoi rivali. Una delle più interessanti è quella denominata WindTre GO 150 5G Digital. Fino ad ora gli utenti potevano attivarla ad un costo di 7,99 euro al mese scegliendo come metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Tuttavia, in questi ultimi giorni l’operatore ha introdotto una novità. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

WindTre GO 150 5G Digital, novità per la super offerta mobile dell’operatore telefonico

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha introdotto alcune novità di rilievo riguardante una delle sue super offerte di rete mobile della gamma WindTre GO. Come guadagnare accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile dneom WindTre GO 150 5G Digital. Fino ad ora, gli utenti hanno potuto attivare questa offerta direttamente dal sito ufficiale dell’operatore scegliendo però un unico metodo di pagamento.

Si tratta del metodo di pagamento automatico di Ricarica Automatica. Tuttavia, ora l’operatore telefonico sta dando la possibilità agli utenti di attivare questa offerta scegliendo un altro metodo di pagamento. Gli utenti potranno infatti scegliere di pagare l’offerta tramite il credito residuo presente sulla propria scheda sim. In questo modo, anche il prezzo per il rinnovo non subirà modifiche. Gli utenti dovranno sempre sostenere un costo per il rinnovo pari a 7,99 euro al mese.

L’offerta WindTre GO 150 5G Digital è davvero eccezionale e soprattutto conveniente. Nello specifico, il suo bundle include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, nel bundle gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 150 sms da inviare sempre verso tutti i numeri. Ricordiamo che si tratta sempre di un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile solo da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.