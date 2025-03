Eero 7 Wi-Fi 7, il sistema mesh dual-band che supporta connessioni Internet fino a 2,5 Gbps – Recensione

Alla fine del 2023, Amazon ha introdotto sul mercato l’Eero 7 Max, uno dei primi router mesh basati sullo standard Wi-Fi 7, anticipando molte altre aziende. Come spesso accade con tecnologie appena lanciate, essere tra i primi utenti comporta vantaggi in termini di prestazioni, ma anche un prezzo considerevolmente alto. Per soddisfare coloro che desiderano esplorare le potenzialità del Wi-Fi 7 senza spendere troppo, Amazon ha quindi deciso di proporre un’alternativa più economica: l’Eero 7. Noi lo abbiamo provato scoprendo le principali caratteristiche di questo kit da 3 unità e siamo rimasti davvero soddisfatti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Table of Contents Toggle Design

Configurazione

Applicazione

Performance

Conclusioni

Il nuovo Eero 7 è un router mesh Wi-Fi 7 dual-band offerto a un prezzo competitivo di circa 169 dollari per unità. Ovviamente, la scelta di contenere il costo ha implicato alcune rinunce significative dal punto di vista delle prestazioni e delle funzionalità. In questa recensione analizzeremo approfonditamente l’Eero 7, per capire se può essere un’opzione valida per il vostro ambiente domestico o aziendale.

Design

Il design dell’Eero 7 si conferma coerente con gli altri prodotti della famiglia Eero: i satelliti presentano un’estetica minimalista, elegante e compatta, con una costruzione in plastica bianca robusta e ben rifinita. La superficie superiore è lucida, mentre quella laterale è opaca, con il logo “Eero” stampato discretamente in color argento. Sul dispositivo è presente un singolo LED di stato e un pulsante di reset sul lato inferiore.

Sul retro emergono le prime differenze rispetto ai modelli di fascia superiore: troviamo infatti soltanto due porte Ethernet da 2,5 GbE. Una di queste deve necessariamente essere collegata al gateway internet sul nodo principale, lasciando quindi disponibile una sola porta libera dopo la configurazione iniziale. Eventuali nodi aggiuntivi wireless, invece, avranno entrambe le porte libere, aumentando le possibilità di connessione cablata.

Configurazione

La configurazione dell’Eero 7 risulta estremamente semplice e intuitiva, in linea con gli altri prodotti Amazon. L’intero processo avviene tramite l’app Eero, disponibile per dispositivi Android e iOS. Una volta effettuato l’accesso tramite l’account Amazon, l’app rileva automaticamente il nodo principale e verifica rapidamente la connessione a internet. Successivamente, è possibile assegnare un nome al dispositivo e definire l’SSID e la password per la rete Wi-Fi. Il software segnala anche la disponibilità di eventuali aggiornamenti firmware.

Aggiungere ulteriori nodi wireless è altrettanto rapido: basta collegarli alla rete elettrica e l’app provvederà a integrarli automaticamente. Dopo aver completato questi passaggi, si ottiene una rete mesh Wi-Fi 7 pienamente funzionante, anche se limitata alle sole bande da 2,4 GHz e 5 GHz. È importante ricordare, infatti, che l’Eero 7 non supporta la banda a 6 GHz presente invece nei modelli più costosi, sacrificando così le prestazioni massime raggiungibili dallo standard Wi-Fi 7.

Applicazione

L’Eero 7 dipende interamente dall’applicazione mobile per la gestione della rete, risultando ben progettata, intuitiva e di semplice utilizzo. La schermata principale offre una panoramica immediata dello stato della connessione internet, dei nodi attivi e dei dispositivi collegati.

La sezione dedicata ai dispositivi elenca chiaramente ogni client connesso, mentre la scheda “Attività” mostra dettagli sulle velocità di connessione recenti e i dati cumulativi settimanali. La scheda “Impostazioni” permette invece di modificare vari parametri della rete, come nome e password del Wi-Fi, DNS, UPnP e MLO.

Tuttavia, molte funzionalità avanzate sono disponibili solo con la sottoscrizione di Eero Plus, tra cui backup della connessione internet tramite hotspot mobile, VPN, blocco pubblicità e filtri dei contenuti. Tale scelta potrebbe deludere chi si aspetta che queste opzioni siano incluse gratuitamente. L’abbonamento è davvero troppo costoso per qualche funzione in più, infatti, stiamo parlando di ben 119,99 € annui.

Performance

I test sulle prestazioni dell’Eero 7 mostrano risultati soddisfacenti, ma evidenziano anche le limitazioni derivanti dall’assenza della banda a 6 GHz. Nel test sulla banda a 5 GHz, l’Eero 7 ha raggiunto 1.197 Mbps a breve distanza (circa 1,8 metri), prestazioni comparabili a quelle di router analoghi come TP-Link Deco X50. A distanza maggiore (circa 7,6 metri), la velocità è scesa a 356 Mbps, inferiore rispetto ai principali concorrenti. In condizioni di traffico congestionato, l’Eero 7 ha dimostrato una buona stabilità, con velocità di 886 Mbps a breve distanza e 335 Mbps a lunga distanza, superando chiaramente il TP-Link Deco X50.

Sulla banda 2,4 GHz, invece, il router ha raggiunto 119 Mbps a distanza ravvicinata e 65 Mbps a distanza maggiore, con performance leggermente superiori al TP-Link Deco X50. Anche in questo caso, il traffico congestionato ha causato una riduzione delle prestazioni di circa il 25%.

Conclusioni

L’Eero 7 rappresenta una soluzione interessante e conveniente per coloro che desiderano avvicinarsi al Wi-Fi 7 senza affrontare costi eccessivi. Tra i principali vantaggi emergono la semplicità di configurazione, la buona qualità costruttiva e le prestazioni wireless competitive nella fascia di prezzo.

Tuttavia, la mancanza della banda a 6 GHz e le limitazioni legate alle porte Ethernet riducono significativamente la versatilità del dispositivo. Inoltre, la necessità di abbonarsi a Eero Plus per accedere a funzionalità avanzate può risultare un ostacolo per alcuni utenti. Pertanto, l’Eero 7 rappresenta una scelta valida principalmente per chi non ha particolari esigenze di performance estreme e preferisce una soluzione semplice e affidabile a un prezzo accessibile. Attualmente è disponibile a 399.99 € su Amazon.