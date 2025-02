Alexa Plus: lancio rimandato per problemi tecnici?

Amazon si prepara a una svolta epocale con Alexa Plus, il nuovo assistente vocale potenziato dall’intelligenza artificiale generativa. La presentazione avverrà ufficialmente il 26 febbraio. Data in cui l’azienda svelerà le innovazioni che caratterizzeranno la nuova versione dell’assistente, promettendo un’esperienza più naturale e interattiva. Eppure, l’attesa per il debutto commerciale potrebbe prolungarsi più del previsto. A tal proposito, secondo il Washington Post, test interni avrebbero evidenziato problematiche significative legate alle cosiddette “allucinazioni” dell’AI. Ovvero risposte errate o fuorvianti fornite dall’assistente durante le interazioni.

Amazon: nuovi dettagli riguardo Alexa Plus

Tali problemi tecnici avrebbero costretto l’azienda a posticipare il lancio fino ad aprile. Ovvero più di un anno e mezzo dopo il primo annuncio. Un insider anonimo ha rivelato che Amazon sta lavorando senza sosta. Ciò per migliorare la precisione e l’affidabilità del sistema prima di renderlo disponibile. Il colosso dell’e-commerce ha annunciato ingenti investimenti. Pari ad per oltre 100 miliardi di dollari nel settore AI. Ciò solo nel 2025. Tali fondi sono destinati in larga parte alla costruzione di nuovi data center e infrastrutture per il cloud computing. A tal proposito, tra gli investitori di Wall Street e della Silicon Valley sono emersi diversi dubbi. Quest’ultimi sono preoccupati che i ritorni economici di tali ingenti investimenti possano non essere all’altezza delle aspettative.

Per mitigare i rischi finanziari, Amazon ha deciso di rendere Alexa Plus un servizio in abbonamento. Dopo un mese di prova gratuita, gli utenti dovranno corrispondere un costo mensile. Si ipotizza compreso tra 5 e 10 dollari. Quest’ultima permetterà di utilizzare le nuove funzioni AI. Anche dopo l’arrivo di Alexa Plus, l’attuale versione gratuita dell’assistente vocale rimarrà disponibile. Tale scelta garantisce una continuità di servizio per tutti gli utenti. Compresi coloro che non desiderano sottoscrivere un abbonamento. Resta ora da vedere se la nuova offerta sarà in grado di convincere il pubblico e giustificare gli ambiziosi piani di Amazon nel settore dell’intelligenza artificiale.