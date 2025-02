WhatsApp: la truffa arriva direttamente via messaggio e svuota il conto

Nelle ultime settimane WhatsApp è diventato il palcoscenico inconsapevole di un pericolo che sta giungendo agli occhi di tantissimi utenti, il pericolo di cui vi stiamo parlando è rappresentato dalle truffe online, queste ultime infatti da tantissimi anni cercano di ingannare gli utenti ma solo da poco tempo sta iniziando ad utilizzare WhatsApp WhatsApp come mezzo di contatto, tutto ciò succede poiché i truffatori si sono resi conto che utilizzare i social di messaggistica verde consente loro di contattare una platea di utenti molto più elevata, ciò ovviamente risulta comodo e questi ultimi dal momento che aumenta in maniera importante le probabilità di successo di una truffa.

L’unica cosa che è rimasta invariata è l’obiettivo di queste truffe, queste ultime infatti puntano a ottenere le informazioni sensibili delle vittime che ci cascano tra le quali spiccano i dati di accesso alle piattaforme Internet banking, dal momento che tramite queste ultime possono prelevare tutti i risparmi presenti sul conto corrente della vittima, lasciandola senza un centesimo, conseguenza decisamente disastrosa e soprattutto irreparabile.

Come agiscono

Le truffe in questione si palesano tramite uno strano messaggio che arriva direttamente nella casella WhatsApp della vittima, tale messaggio presenta al proprio interno una semplice richiesta di tempo per poter scambiare una conversazione, in caso di risposta però la truffa si paleserà in tutto il suo essere e il truffatore cercherà di ingannarvi tale messaggio però può essere facilmente riconosciuto se si presta la dovuta attenzione, quest’ultimo arriva da un numero sconosciuto non presenti in rubrica e con il quale non condividiamo nessun tipo di gruppo, per di più è caratterizzato da un prefisso decisamente poco comune nel nostro paese e soprattutto a come paese di provenienza una nazione dalla quale decisamente non ci aspettiamo di ricevere un messaggio, particolarmente gettonate sono le nazioni africane.

Se anche voi doveste ricevere un messaggio per questa tipologia di numero o di questo genere, la cosa migliore da fare è bloccare immediatamente l’utente che vi ha contattato.