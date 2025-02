Apple iPhone 13: oggi costa POCHISSIMO su Amazon

Apple iPhone 13 può essere vostro su Amazon con un risparmio che nessuno si aspettava di vedere, un prezzo molto più basso del normale, pronto a far ammattire gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistarlo. A differenza degli altri grandi smartphone attualmente in commercio, il modello in oggetto ha un peso di soli 174 grammi, con dimensioni di 146,7 x 71,5 x 7,65 millimetri di spessore.

Il processore è l’Apple A15 Bionic, esacore con frequenza di clock a 3,22GHz, con architettura a 64-bit, che viene affiancato da una GPU Apple a 4-core, supportata a sua volta da 4GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che ricordiamo non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD. Il comparto fotografico è leggermente antiquato per il settore attuale, essendo comunque composto da due sensori posteriori, entrambi da 12 megapixel, suddivisi in un principale ed un ultragrandangolare con apertura F2.4 e angolo di ripresa di 120 gradi.

Apple iPhone 13: lo sconto inaspettato con i prezzi più bassi

Apple iPhone 13 viene proposto in questo periodo su Amazon con un risparmio davvero molto interessante, in quanto gli utenti possono farlo proprio con una spesa finale di soli 624 euro, sempre con garanzia di 2 anni e la possibilità di averlo completamente sbrandizzato (il che porta ad avere aggiornamenti molto più tempestivi). Premete qui per averlo a prezzo scontato.

Lo smartphone presenta connettività 5G, con possibilità di collegarsi alla rete WiFi 6e dual-band, ma anche bluetooth 5.0 con A2DP/LE, USB 2.0 (con ancora connettore lighting), chip NFC e GPS. Ciò che convince meno è sicuramente la sua batteria, un componente che non riesce a garantire una buona usabilità quotidiana, portando l’utente a doverlo ricaricare molto più spesso del previsto.