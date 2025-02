Serratura Intelligente di Netatmo: sicurezza e praticità per la casa smart, la recensione

Abbiamo testato profondamente un dispositivo che chiunque dovrebbe pensare di installare sulla sua porta d’ingresso a casa: la Serratura Intelligente di Netatamo. Questo prodotto è davvero pratico oltre che tecnologico, una vera e propria garanzia di tranquillità che abbiamo testato per diversi giorni. Alla luce di tutto ciò, crediamo possa essere utile la nostra recensione soprattutto per chi vuole garantirsi un sistema di accesso di tipo smart in casa propria.

Unboxing e prima impressione

Aprendo la confezione, abbiamo trovato tutto il necessario per l’installazione e la configurazione della serratura. Il contenuto include:

La Serratura Intelligente , robusta e con un design moderno;

Tre Chiavi Intelligenti , realizzate in acciaio inox e dotate di chip NFC per la comunicazione con la serratura;

Chiave personale di proprietà , perfetta per la gestione delle chiavi e anche per il ripristino delle impostazioni di base;

Quattro batterie AAA da 1,5V , soluzione in grado di offrire più di 365 giorni di vita;

Un kit di prolunghe per adattare la serratura a diverse tipologie di porte;

Gli strumenti per l'installazione, tra cui una chiave a brugola e un misuratore dello spessore della porta ;

e un ; Il manuale utente, chiaro e dettagliato.

Appena presa in mano, la serratura trasmette una sensazione di solidità. Sin da subito l’idea che il prodotto ci ha dato è quella di resistenza e soprattutto durata nel tempo, con il cilindro in acciaio inox e con finiture in alluminio perfettamente progettate, soprattutto per offrire protezione e sicurezza.

Installazione: semplice ma con qualche accortezza

Tutto bello, tutto perfetto e tutto ordinato, ma come si installa questa Serratura Intelligente di Netatamo? Alla fine ci siamo trovati bene, in quanto il procedimento è stato molto più semplice del previsto. Attenzione però: dovete seguire i passaggi descritti nel manuale, anche in lingua italiana, che vi arriverà a casa. Sul sito ufficiale dell’azienda inoltre c’è uno strumento che permette di controllare la compatibilità delle varie tipologie di serrature.

Il processo di installazione è semplice: dopo la rimozione del cilindro esistente seguendo le istruzioni, abbiamo dovuto misurare lo spessore della porta per scegliere la prolunga adeguata. Questo passaggio è fondamentale per garantire un’installazione corretta.

Inserire le batterie e semplicissimo e, come potrete vedere, subito dopo averle installate, udirete un segnale acustico proveniente proprio dalla serratura.

Il primo test dall’interno è andato senza intoppi: la maniglia ruota senza sforzo, aprendo e chiudendo la porta senza blocchi. Dall’esterno, la serratura si comporta come previsto, permettendo l’accesso solo con le Chiavi Intelligenti o tramite smartphone.

Utilizzo quotidiano e gestione dell’accesso

Dopo aver finito e dunque portato a termine l’istallazione, è stato fin da subito tutto pronto. La serratura è stata utilizzata per giorni fornendoci diversi feedback positivi. Abbiamo avuto modo di aprire la porta, così come chiuderla, in più modi:

Con le Chiavi Intelligenti , che utilizzano la tecnologia NFC per comunicare con la serratura;

Tramite smartphone , grazie all'app Netatmo, che permette di gestire gli accessi in modo flessibile;

, grazie all’app Netatmo, che permette di gestire gli accessi in modo flessibile; Assegnando chiavi digitali ad altre persone, anche a distanza.

L’app Netatmo si è rivelata intuitiva e ben fatta. Gestire le chiavi è semplicissimo ma soprattutto rapido ed intuitivo. L’accesso può essere aggiunto o revocato in men che non si dica. Il tutto avviene disattivando le chiavi smarrite direttamente dall’applicazione ufficiale evitando così qualsiasi problema.

Sempre tramite l’applicazione ufficiale sul nostro smartphone abbiamo utilizzato anche la funzione di invito: in questo modo abbiamo concesso a persone o ospiti e anche ai nostri collaboratori di poter accedere senza alcun problema e senza dover dare loro una chiave fisica.

Sicurezza e protezione avanzata

Uno degli aspetti che più ci ha colpiti è l’alto livello di sicurezza offerto dalla serratura. Il cilindro è certificato EN15684, uno standard europeo che garantisce resistenza sia ai tentativi di effrazione manuale sia agli attacchi informatici.

Netatmo ha adottato una serie di misure di protezione avanzate:

Comunicazione crittografata tra smartphone e serratura via Bluetooth Low Energy;

Chiavi non duplicabili , progettate per evitare qualsiasi tentativo di clonazione;

, progettate per evitare qualsiasi tentativo di clonazione; Un Secure Element unico per ogni serratura, che valida ogni azione eseguita sul dispositivo.

La gestione tramite l’applicazione ufficiale è stata eccezionale soprattutto quando abbiamo finto lo smarrimento di una delle chiavi. È bastato disattivarla direttamente in app per renderla praticamente inutile.

Avere in dotazione una maniglia esterna a rotazione libera poi, significa veramente tanto. Ogni tentativo di effrazione infatti risulterebbe nullo in quanto questa girerebbe praticamente a vuoto con la porta che resterebbe ben chiusa e al sicuro.

Compatibilità e integrazione con la smart home

Un grande punto di forza della Serratura Intelligente di Netatmo è la compatibilità con Apple HomeKit. Ci è tornata molto utile l’app Casa di Apple con cui abbiamo effettuato la configurazione. È stato molto più semplice del previsto integrare la serratura con tutte l’ecosistema che avevamo già configurato in precedenza tra luci e telecamere.

Questo permette di creare automazioni avanzate, come ad esempio accendere le luci all’ingresso ogni volta che la serratura viene sbloccata.

Se avete uno smartphone Android, non preoccupatevi: Netatamo dispone di un’applicazione estremamente curata e all’altezza di quella per Apple che abbiamo testato.

Autonomia della batteria e gestione dell’energia

Abbiamo apprezzato l’ottima autonomia della batteria. Le quattro pile AAA garantiscono oltre un anno di utilizzo, evitando la necessità di frequenti sostituzioni.

Un dettaglio intelligente è la porta micro-USB di emergenza: se la batteria dovesse esaurirsi completamente, è possibile riattivare la serratura collegandola temporaneamente a una fonte di alimentazione.

Inoltre, l’app invia una notifica quando la batteria si sta scaricando, consentendo di sostituirla in tempo senza rischiare di rimanere chiusi fuori.

Conclusioni, considerazioni e prezzo di vendita

La Serratura Intelligente di Netatmo è stata integrata perfettamente nella nostra vita di tutti i giorni e crediamo si tratti di una scelta versatile, in quanto può essere utile veramente per qualsiasi tipo di cliente, ma soprattutto affidabile. È semplice da utilizzare così come da installare e inoltre garantisce sicurezza e tranquillità con diversi vantaggi che abbiamo avuto modo di riscontrare. Questi sono i più lampanti:

Materiali resistenti e design elegante ;

Facilità di installazione , anche senza l'aiuto di un professionista;

, anche senza l’aiuto di un professionista; Gestione intelligente degli accessi tramite smartphone e chiavi NFC;

Livello di sicurezza elevato , con crittografia avanzata e chiavi non duplicabili;

Compatibilità con Apple HomeKit e automazioni smart ;

; Batteria con lunga durata e possibilità di ricarica d’emergenza via USB.

Probabilmente qualcuno potrebbe trovare un limite nella compatibilità, in quanto la situazione può cambiare. Nel caso in cui l’acquirente dovesse avere una porta con cilindro europeo provvisto di dispositivo di sicurezza esterno, potrebbe essere necessario l’intervento di un tecnico professionista. Noi abbiamo trovato questa Serratura Intelligente di Netatamo davvero perfetta per le nostre esigenze. L’istallazione di questo prodotto ci ha donato più sicurezza ma soprattutto tanta comodità nell’ambiente domestico, considerando anche la connessione smart che ci ha permesso di avere tutto sotto controllo direttamente dal nostro smartphone.

Sono diverse le offerte disponibili sul sito ufficiale di Netatamo, ma chi vuole acquistare unicamente la serratura dovrà pagare un prezzo di 379,99 €. È disponibile il reso gratuito per un periodo di 60 giorni, anche nel caso in cui doveste cambiare idea. La spedizione è ovviamente gratuita.