KIA EV4, svelato in anticipo il design esterno

Novità importanti da parte del mondo delle quattro ruote grazie al costruttore automobilistico KIA che prevede di svelare ufficialmente la sua EV4 tra soli pochi giorni. Nell’attesa della presentazione ufficiale, fissata per il 27 febbraio in Spagna, l’azienda ha voluto ridurre i tempi facendo un regalo a tutti gli appassionati del marchio.

Non a caso, infatti, la Casa sudcoreana ha voluto mostrare in anticipo il design della nuova EV4 attirando subito l’attenzione degli utenti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questo nuovo modello che va ad ampliare la gamma di veicoli elettrici del marchio sudcoreano.

KIA EV4: tutto pronto per il debutto ufficiale

Mancano pochissimi giorni alla data fissata dalla casa automobilistica per presentare al pubblico la sua nuova EV4. Un modello elettrico che conferma ancora una volta la volontà del marchio di portare avanti le proprie strategie di elettrificazione.

Come anticipato, il costruttore sudcoreano ha deciso di ridurre l’attesa della presentazione mostrando in anticipo il design della nuova EV4. Nessuna modifica sul doppio stile di carrozzeria come era emerso nelle foto spia diffuse nei mesi scorsi.

Quel che sappiamo attualmente è che la KIA EV4 sarà proposta agli utenti sia nella versione hatchback che berlina e arriverà sul mercato solamente in versione elettrica. Sia la hatchback che la berlina dispongono di cerchi da 19 pollici. Inoltre, secondo le informazioni diffuse finora, la nuova elettrica sarà proposta anche nell’allestimento GT-Line. Allestimento che metterà a disposizione alcune caratteristiche in grado di rendere la vettura più sportiva.

Per quanto riguarda la meccanica purtroppo non sono stati ancora svelati i dettagli. Secondo alcune indiscrezioni, la EV4 potrebbe disporre delle stessa motorizzazioni adottare dal costruttore per la EV3 Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al nuovo modello elettrico del marchio KIA che sarà svelato il 27 febbraio in Spagna.