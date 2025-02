Infrastrutture sostenibili: gomma riciclata da PFU per strade più efficienti

Sostenibilità e riciclaggio rappresentano due elementi di cui al giorno d’oggi si sente sempre più spesso parlare. Una mobilità sostenibile a cui possono essere affiancare anche delle infrastrutture green grazie all’utilizzo di materiali riciclati. E’ proprio in tale prospettiva che diventa sempre più comune l’uso di asfalti arricchiti con gomma riciclata da pneumatici fuori uso.

Oltre a rappresentare una soluzione sostenibile, l’utilizzo della gomma riciclata consente anche di avere delle infrastrutture ottimizzate, in termini di durata, rispetto all’utilizzo di classici materiali. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Infrastrutture sostenibili: uso di gomma riciclata da PFU

Utilizzare materiali giunti ormai a fine vita può rappresentare una soluzione ottimale per evitare che possano finire in discarica danneggiando l’ambiante. Ecco perché l’uso di asfalti arricchiti con gomma riciclata da pneumatici fuori uso non può che rappresentare un passo avanti importante nel mondo delle infrastrutture sostenibili. Non a caso, il Decreto Ministeriale del 5 agosto 2024 n. 279 fa parte del Green Public Procurement e punta a promuovere la sostenibilità ambientale.

Con l’entrata in vigore di questo DM, dunque, vi è l’obbligo di l’obbligo di adottare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Di conseguenza, i CAM rappresentano un elemento indispensabile per riuscire a ridurre l’impatto ambientale nei nuovi contratti pubblici relativi non solo alla progettazione ma anche a costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.

A tal proposito, pertanto, la stessa normativa non fa altro che incentivare l’uso di soluzioni avanzate e materiali ecologici tra cui proprio gli asfalti con gomma riciclata da pneumatici fuori uso. Tra le realtà che da alcuni anni si occupano di sviluppare soluzioni all’avanguardia per integrare le polveri di PFU negli asfalti non possiamo non citare il consorzio Ecopneus. Il direttore generale mostra infatti l’entusiasmo per i risultati raggiunti ribadendo che l’utilizzo del polverino di gomma riciclata è una soluzione vincente, può contribuire efficacemente a conseguire le prestazioni richieste offrendo molteplici vantaggi economici e una riduzione dell’impatto ambientale.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al settore delle quattro ruote per conoscere le nuove iniziative che saranno intraprese al fine di avere non solo una mobilità ma anche delle infrastrutture totalmente sostenibili.