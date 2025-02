Idrogeno, stazioni di rifornimento ancora poche in tutto il mondo

In un mercato automobilistico sempre più ricco di proposte non ci si ferma più a parlare solamente di auto a benzina e diesel ma si va ormai ben oltre. Ci siamo abituati sempre di più a parlare di nuove tecnologie che sono diventate parte integrante di nuove tipologie di veicoli. Non solo auto elettriche dunque ma anche soluzioni a idrogeno. Ma a che punto è, attualmente, l’infrastruttura di rifornimento di idrogeno?

Una domanda che non è casuale ma che ha una grande importanza se consideriamo che la valutazione, in fase di acquisto di un nuovo veicolo, ricade anche su tale aspetto. Pensiamo all’importanza della rete di ricarica per auto elettriche che negli ultimi anni grazie ad alcuni investimenti è stata ottimizzata. La situazione è la stessa per l’idrogeno? Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Idrogeno: quante sono le stazioni di ricarica?

La prospettiva di una mobilità sempre più sostenibile, in alternativa alla classica che vede come protagonisti vetture a combustione, richiede che vengano sviluppate adeguate infrastrutture affinché l’obiettivo possa essere raggiunto con successo.

In merito all’idrogeno, H2stations.org ha scattato una fotografia in merito all’attuale distribuzione delle stazioni dedicate al rifornimento di idrogeno. Quel che emerge è che nel corso del 2024 la rete è cresciuta ma non in maniera esponenziale. Nello specifico, le stazioni aperte sono state 125 stazioni in più in tutto il mondo e, rispettivamente, 42 in Europa, 30 in Cina, 25 in Corea del Sud, 8 in Giappone e 13 in Nord America.

Facendo riferimento a tali dati, risulta che a fine 2024 in tutto il mondo erano circa 1.160 le stazioni di rifornimento di idrogeno presenti. Analizzando i dati più nel dettaglio, possiamo notare che in Europa a fine 2024 erano 294 stazioni di rifornimento di idrogeno. L’Italia purtroppo non ha ancora investito su questa tecnologia, tanto che le stazioni di rifornimento sono solamente due, una a Bolzano e una a Mestre.