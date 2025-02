Very Mobile lancia una promozione esclusiva da non perdere

Very Mobile si distingue ancora una volta con un’offerta straordinaria per chi desidera cambiare operatore. Fino al 6 marzo, i clienti provenienti da gestori virtuali come Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e Tiscali potranno attivare un piano assolutamente vantaggioso. Esso infatti include 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese.

Very Mobile e la sua rete: copertura e affidabilità garantite

Tale iniziativa include vantaggi esclusivi. Ad esempio, l’attivazione è completamente gratuita, così come la SIM, e i nuovi utenti riceveranno due mesi di servizio senza costi aggiuntivi. Per un anno intero poi, sono previsti 10GB extra ogni mese. Un valore aggiunto per chi necessita di una connessione sempre attiva.

Very Mobile opera sotto la rete WindTre. Ovvero una delle più estese e affidabili in Italia, con una copertura del 99,7% del territorio nazionale. Lanciato nel 2020, il gestore si è rapidamente affermato come una delle scelte più convenienti sul mercato. In particolare grazie alla sua politica di trasparenza e all’assenza di rimodulazioni future. Il suo obiettivo è quello di offrire servizi di alta qualità a prezzi accessibili, mantenendo la semplicità come punto di forza.

Un pacchetto completo senza costi nascosti

L’offerta proposta da Very prevede non solo un pacchetto dati generoso, ma anche una serie di servizi senza costi aggiuntivi. L’attivazione, come già confermato, è gratuita e la SIM viene spedita senza alcuna spesa extra. Per chi lo desidera, è disponibile anche la versione eSIM, che offre maggiore flessibilità.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di utilizzare 7,6GB in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Continuando così a beneficiare di minuti e SMS illimitati anche all’estero. Il servizio di hotspot è incluso senza costi aggiuntivi. Esso consente di condividere la connessione con altri dispositivi in tutta tranquillità.

Per chi è interessato, l’attivazione può essere effettuata comodamente online, con la garanzia di un prezzo bloccato nel tempo. Per tutti gli altri dettagli e le modalità di adesione sono disponibili altre informazioni sul sito ufficiale di Very Mobile