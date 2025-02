Ehiweb Mobile, ritorna una promo FOLLE con 150 GB

Qualche mese fa, l’operatore telefonico virtuale Ehiweb Mobile aveva reso disponibile all’attivazione un’offerta davvero conveniente e con tanti giga per navigare. Si tratta dell’offerta denominata EHI! 150 Giga Flash. A grande richiesta, l’operatore ha da poco deciso di riproporla per i suoi nuovi clienti. Secondo quanto è stato riportato, l’offerta in questione rimarrà disponibile quasi fino a fine mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Ehiweb Mobile fa tornare a grande richiesta un’offerta da paura

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Ehiweb Mobile ha deciso di far tornare una delle sue offerte più apprezzate. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata EHI! 150 Giga Flash. Quest’ultima era già stata proposta per il periodo natalizio ma ora è ritornata sul sito ufficiale dell’operatore.

Nello specifico, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti quasi fino a fine febbraio. La data di scadenza è infatti fissata per la giornata del prossimo 25 febbraio 2025. Si tratta di un’offerta rivolta principalmente ai nuovi clienti dell’operatore. La potranno attivare sia chi attiverà un nuovo numero sia chi deciderà di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Il bundle di questa offerta include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 10 sms da inviare verso tutti i numeri. Per poter usufruire di tutto questo, gli utenti interessati dovranno sostenere una spesa pari a 9,95 euro al mese. Ricordiamo comunque che l’offerta è attivabile anche da chi e già cliente dell’operatore. In questo caso, però, è previsto un costo di attivazione di 10 euro. Ricordiamo infine che questa offerta dell’operatore virtuale Ehiweb Mobile non subirà modifiche nel corso del tempo, dato che sul sito ufficiale è prevista la dicitura Per Sempre.