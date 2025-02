Toyota accelera sull’idrogeno: ecco la terza generazione del Fuel Cell

Toyota continua a puntare sull’idrogeno come soluzione per ridurre le emissioni nel settore dei trasporti. La casa automobilistica giapponese infatti, proprio di recente, ha annunciato il lancio del suo sistema Fuel Cell di terza generazione. Il quale sarà svelato ufficialmente il 19 febbraio all’H2 & FC Expo di Tokyo. Il nuovo sistema, frutto di anni di ricerca e sviluppo, promette prestazioni superiori e un’ottimizzazione dei costi. Così da renderlo più accessibile e versatile.

Toyota: una tecnologia per il trasporto commerciale

Il suo debutto commerciale è previsto per il 2026 e interesserà diversi mercati. Tra cui Giappone, Europa, Nord America e Cina. Toyota ha lavorato per migliorare l’efficienza del sistema. Garantendo un’autonomia aumentata del 20% rispetto alla versione precedente. In più, la durata del nuovo Fuel Cell è stata raddoppiata, avvicinandosi a quella dei tradizionali motori diesel. Questi progressi rendono la tecnologia dell’idrogeno ancora più competitiva e adatta a diverse applicazioni.

La nuova generazione di celle a combustibile è stata progettata per rispondere alle esigenze del settore commerciale. Oltre alle automobili, essa potrà essere utilizzata su camion, treni e navi. Ampliando così il raggio d’azione della tecnologia Fuel Cell. Toyota ha ascoltato i feedback dei clienti per perfezionare il sistema. Finendo per migliorare la progettazione delle celle e riducendo i costi di produzione.

Per i veicoli commerciali pesanti, il nuovo Fuel Cell garantisce prestazioni comparabili a quelle dei motori diesel, offrendo una maggiore affidabilità. Per le auto a idrogeno, invece, permette un aumento dell’autonomia. L’ottimizzazione del processo produttivo è stata una delle chiavi per rendere questa tecnologia più accessibile. Aprendo la strada a una sua diffusione più ampia nei prossimi anni.

Ma Toyota non si ferma qui. Infatti continua a esplorare nuove soluzioni di alimentazione più sostenibili. Oltre ai FuelCell, sta lavorando anche su motori a combustione interna alimentati a idrogeno. Insomma, il futuro della mobilità potrebbe essere sempre più legato a questa fonte energetica.