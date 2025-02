Codice della Strada: incidenti in calo dopo le modifiche

Le recenti modifiche introdotte al Codice della Strada con l’obiettivo di tutelare ancora di più automobilisti e cittadini, nei mesi scorsi, sono state al centro di un acceso dibattito. Le novità che sono state apportate, infatti, non sono piaciute a tutti nonostante lo scopo sia sempre quello di aumentare la sicurezza sulle strade.

Ma è proprio a tal proposito che le ultime notizie lasciano ben sperare. Non a caso, infatti, i numeri comunicati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri evidenziano un calo degli incidenti mortali e degli incidenti con lesioni. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Codice della Strada: in calo gli incidenti

Si parla sempre più spesso della pericolosità di determinati comportamenti che alla guida di un veicolo possono portare a incidenti mortali. La decisione di apportare delle modifiche al Codice della Strada non è dunque casuale ma ha come scopo principale di tutelare gli automobilisti e i cittadini. Non poche le polemiche, soprattutto dalla politica, ma i risultati sembrano essere del tutto positivi.

Lo stesso ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha potuto fare a meno di esprimere soddisfazione ribadendo che il bilancio a due mesi dall’entrata in vigore del decreto sicurezza stradale e nuove regole per il codice della strada è ancora una volta decisamente positivo e conferma un trend soddisfacente.

Analizzando nel dettaglio i dati diffusi da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri emerge che nel periodo compreso tra 14 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 ci sono stati un totale di 10.762 incidenti, rispetto agli 11.444 del periodo relativo all’anno precedente. Ciò significa dunque che tra il 2024 e il 2025 è stato registrato un calo del 6%. Nello specifico, gli incidenti mortali hanno subito un calo del 22,1%, con un numero di vittime sceso a 172, rispetto ai 227 dell’anno precedente. Situazione in miglioramento anche per gli incidenti con lesioni che passano da 4.315 a 3.893 (-9,8%).