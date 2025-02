WindTre lancia Rottama Days: nuovo spot e offerta per Samsung Galaxy S25

WindTre ha dato il via a una nuova campagna pubblicitaria per promuovere l’iniziativa Rottama Days. Ovvero una soluzione che si propone di offrire ai suoi clienti la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S25 con uno sconto di 330€. La comunicazione di questa promozione è avvenuta attraverso il lancio di uno spot televisivo, in onda dal 16 febbraio 2025. Un progetto ideato dalla Publicis Groupe e realizzato con il contributo della casa di produzione Alto Verbano, con Marco Santi alla regia. Il video viene trasmesso sulle principali reti televisive e sui canali digitali terrestri in chiaro in una versione da 30 secondi.

Lo spot TV e la promozione dedicata ai clienti WindTre

Per chi fosse interessato questa soluzione è riservata ai già clienti WindTre con un’offerta voce e dati attiva da almeno sei mesi. Il pagamento deve avvenire tramite carta di credito. Mentre per ottenere lo sconto, è necessario consegnare un vecchio smartphone non più funzionante presso un negozio WindTre. Tale iniziativa è supportata da una campagna social pianificata da Zenith, con contenuti mirati a coinvolgere il pubblico sui principali canali digitali.

Il nuovo spot racconta, con una vena ironica, le difficoltà quotidiane di chi ha un telefono ormai inutilizzabile. Diverse scene mostrano persone alle prese con cellulari rotti, finiti in lavatrice o danneggiati accidentalmente. La narrazione si concentra poi su una donna che, dopo aver avuto un problema con il proprio smartphone durante il lavoro, decide di recarsi in un negozio WindTre per approfittare della promozione. Grazie ai Rottama Days, ottiene uno sconto di 330e sull’acquisto del nuovo Samsung GalaxyS25.

Il negoziante illustra poi le funzionalità dell’intelligenza artificiale Google Gemini, mostrando come l’assistente AI possa cercare informazioni in modo rapido ed efficace. Lo spot si chiude con una voce fuori campo che invita i clienti a partecipare alla promozione, sottolineando il vantaggio economico della stessa. La colonna sonora scelta è una versione rivisitata del brano “Stasera mi butto” di Rocky Roberts, reinterpretato dal figlio Randy con il titolo “Stasera lo butto”. Un chiaro riferimento alla sostituzione del vecchio smartphone.