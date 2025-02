DJI Osmo Mobile 7 e 7P: riprese perfette senza fatica

DJI ha lanciato oggi la nuova serie Osmo Mobile 7, portando la stabilizzazione per smartphone a un livello superiore. Con due modelli, l’Osmo Mobile 7P e l’Osmo Mobile 7, l’azienda continua a migliorare la qualità delle riprese mobili, rendendole sempre più fluide e professionali. L’idea è semplice: permettere a chiunque, dai content creator agli appassionati di video, di ottenere riprese stabili e di alta qualità con il proprio telefono, senza bisogno di attrezzature ingombranti.

Osmo Mobile 7 e 7P: riprese perfette senza fatica

L’Osmo Mobile 7P è il modello più avanzato della serie, con una stabilizzazione a tre assi ancora più efficace e un nuovo Modulo multifunzione. Questo accessorio aggiuntivo non solo migliora il tracciamento dei soggetti, ma integra anche un sistema di illuminazione regolabile e può funzionare come ricevitore per un microfono esterno. Inoltre, può alimentare lo smartphone mentre si registra, un dettaglio che farà felici i videomaker sempre in movimento. Il tutto in un dispositivo compatto, leggero e facile da usare, con apertura rapida e treppiede integrato.

Se invece cerchi qualcosa di più economico, c’è l’Osmo Mobile 7. Pesa solo 300 grammi, rendendolo uno degli stabilizzatori più leggeri in circolazione, ed è perfetto per chi vuole un buon compromesso tra qualità e prezzo. Anche questo modello ha un treppiede integrato e può essere abbinato al Modulo multifunzione, che però va acquistato separatamente.

Uno dei punti forti di questa nuova serie è la tecnologia ActiveTrack 7.0, che permette allo stabilizzatore di seguire automaticamente i soggetti, anche in ambienti affollati. Puoi persino passare da un soggetto all’altro con un semplice tocco. E grazie ai controlli gestuali, puoi scattare foto, avviare e interrompere le riprese o regolare l’inquadratura senza neanche toccare il dispositivo.

DJI ha pensato anche a qualche chicca extra: una rotella laterale per controllare lo zoom e la messa a fuoco con precisione, la compatibilità con Apple Watch per un controllo remoto ancora più intuitivo e un’autonomia fino a dieci ore.

I nuovi stabilizzatori sono già disponibili: l’Osmo Mobile 7P costa 159 euro, mentre l’Osmo Mobile 7 si può acquistare a 99 euro. Inoltre, DJI offre il piano di protezione Care Refresh, che copre danni accidentali e sostituzioni.