Samsung Galaxy S25 ora anche con WindTre, ecco i prezzi

Circa un mese fa, il colosso sudcoreano Samsung ha annunciato in veste ufficiale sul mercato mobile la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Ci stiamo riferendo ai nuovi Samsung Galaxy S25. Questi ultimi sono stati fin da subito resi disponibili all’acquisto anche a rate con i vari operatori telefonici. Tra questi c’è anche l’operatore telefonico italiano WindTre. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco aggiornato i prezzi per l’acquisto di questi dispositivi.

Samsung Galaxy S25 acquistabile con WindTre, ecco i prezzi aggiornati

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato i prezzi per l’acquisto di uno dei nuovi smartphone top di gamma del colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai nuovi Samsung Galaxy S25 e questi ultimi inizialmente sono stati disponibili con dei prezzi promozionali in occasione del loro debutto.

In particolare, l’operatore ha deciso di prorogare una promo fantastica. Con quest’ultima, ti utenti possono ancora acquistare uno di questi device con più memoria allo stesso prezzo della versione con meno memoria. Rimane inoltre ancora valido il servizio Reaload exChange, che dà la possibilità di valutare il proprio smartphone usato e di ottenere anche un rimborso.

Per quanto riguarda l’acquisto dei nuovi smartphone, gli utenti potranno non dare nessun anticipo scegliendo il finanziamento. Così, il nuovo Samsung Galaxy S25 con 128 GB oppure 256 GB avrà un costo di 15,99 euro al mese per 30 mesi. Samsung Galaxy S25+, invece, avrà un costo di 27,99 euro al mese con 256 GB oppure 512 GB per 30 mesi. Samsung Galaxy S25 Ultra, invece, con gli stessi tagli di memoria, sarà disponibile ad un costo di 37,99 euro al mese per 30 mesi.

In abbinamento con l’acquisto di questi device, gli utenti potranno inoltre attivare l’offerta mobile denominata WindTre Pack 5G Reaload exChange. Questa prevede giga senza limiti in 5G, 200 sms, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 minuti per chiamare alcune destinazioni estere, ad un costo di 12,99 euro al mese.