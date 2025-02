Volkswagen ID.2X: il crossover elettrico al Salone di Monaco 2025

La casa automobilistica di Wolfsburg lavora ormai da alcuni anni sulla progettazione e realizzazione di nuovi veicoli a propulsione elettrica. Non a caso, tale decisione fa parte di una strategia comune che punta a portare sul mercato veicoli elettrici in grado di soddisfare la richiesta del mercato. Da un po’ di tempo, la casa automobilistica tedesca sta lavorando sulla nuova Volkswagen ID.2 ma, oltre a quest’ultima, anche su una versione crossover.

Ad attirare l’attenzione di tutti gli appassionati del marchio, adesso, è la notizia relativa ad un lancio sul mercato previsto del corso del 2025. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Volkswagen ID.2X: debutto al Salone di Monaco

Non c’è sicuramente strategia migliore di quella che prevede la realizzazione e il conseguente debutto di nuovi modelli. Non dimentichiamo che la vasta scelta di proposte attualmente presenti sul mercato rendono la scelta del tutto più complessa nel momento in cui un utente deve acquistare una nuova auto. La novità più importante da parte di Volkswagen arriva direttamente dal CEO Thomas Schäfer.

Thomas Schäfer, tramite il proprio profilo LinkedIn, ha fatto sapere a tutto il mondo che la versione crossover dell’ID.2 sarà presentata al Salone di Monaco che si terrà a settembre 2025. Oltre alla data del debutto, il CEO rende noto che la vettura avrà il nome di Volkswagen ID.2X.

Naturalmente non possiamo escludere che possa trattarsi di un concept e non della versione definitiva. La ID.2X viene considerata come l’erede della T-Cross anche se purtroppo non abbiamo informazioni specifiche in merito. Quel che sappiamo è che il costruttore tedesco utilizzerà la piattaforma MEB Entry ma non siamo a conoscenza di dettagli che ci consentono di avere un’idea chiara del veicolo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della casa automobilistica di Wolfsburg.