OnePlus Watch 3: arriva la presentazione ufficiale

OnePlus rivoluziona il settore degli smartwatch con il lancio del nuovo OnePlus Watch 3. Un dispositivo che ridefinisce gli standard di autonomia, prestazioni e monitoraggio. Sarà disponibile a partire dal 25 febbraio in Europa e Nord America. Il Watch 3 rappresenta un’evoluzione importante rispetto ai suoi predecessori. Offrendo un’esperienza più fluida ed intuitiva. Ciò grazie all’integrazione di Wear OS 5 di Google.

Uno dei punti di forza del nuovo smartwatch è la durata della batteria. Quest’ultima offre fino a 16 giorni in modalità risparmio energetico. E fino a 5 giorni in modalità intelligente. Inoltre, è presente la tecnologia di ricarica ultra rapida. Grazie a quest’ultima bastano soli 10 minuti per ottenere una giornata di utilizzo. Un vantaggio importante per chi ha uno stile di vita dinamico e necessita di un dispositivo sempre pronto all’uso. Il nuovo processore Snapdragon W5 abbinato al BES2800 MCU Efficiency chipset assicura un’ottimizzazione avanzata delle prestazioni.

OnePlus Watch 3: prestazioni uniche

Il design del dispositivo combina eleganza e resistenza. Presenta una cassa in titanio e un display in vetro zaffiro 2D. Ciò garantisce una visibilità ottimale anche in condizioni di forte luminosità. Il dispositivo è disponibile in due colorazioni esclusive. Midnight Titanium e Space Silver. Inoltre, è certificato IP68 e resiste all’acqua fino a 5ATM.

OnePlus Watch 3 introduce il nuovo sistema 60s Health Check-In, che permette un’analisi approfondita di sei parametri chiave della salute. Tra cui la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2). La temperatura del polso, la qualità del sonno e il benessere mentale. Inoltre, il dispositivo offre il 360 Mind and Body. Un’innovativa funzionalità di monitoraggio dello stress e del benessere emotivo. Per gli appassionati di fitness, il OnePlus Watch 3 offre oltre 100 modalità sportive e un avanzato sistema di analisi dell’allenamento. Tale opzione offre dati dettagliati su consumo calorico, intensità dell’esercizio e ottimizzazione della postura. Il GPS a doppia frequenza garantisce un tracciamento più accurato delle attività all’aperto.

Un elemento distintivo del nuovo smartwatch è la corona rotante migliorata. Quest’ultima offre un’esperienza di navigazione più fluida e intuitiva. Il suo utilizzo semplifica l’accesso alle funzionalità principali. Inoltre, l’integrazione con l’ecosistema OnePlus consente un controllo avanzato dello smartphone. Include la gestione remota della fotocamera, la riproduzione di contenuti multimediali, e molto altro ancora. Il OnePlus Watch 3 sarà disponibile a partire da 349,00 €. I preordini saranno attivi dal 18 febbraio. OnePlus offre anche bundle esclusivi che includono le OnePlus Buds Pro 3. Inoltre, fino al 31 marzo sarà possibile approfittare di sconti speciali su pacchetti selezionati.